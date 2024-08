Eine Telefonzelle in der Nacht, eine Hand, die ein blutverschmiertes Tuch auf eine Wunde drückt, eine Flucht durch einen Ort in Südfrankreich, vorbei an einer Tafel, die vor Lebensgefahr warnt. So beginnt der 14-minütige Kurzfilm „Riot“ über das gleichnamige Album der Blackout Problems, der am Freitag, 23. August, Premiere im Münchner Arena Kino feiert und von Sonntag an auf Youtube gestreamt werden kann.