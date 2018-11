7. November 2018, 14:25 Uhr Kultur in München Black Eyed Peas im Zenith

Die Band gibt es nicht nur live, sondern auch als Comic, App und auf CD.

Dass sich Science-Fiction und Mythologie zu einem spannenden Action-Abenteuer verbinden lassen, das konnte man in der Marvel-Comic-Verfilmung Black Panther sehen. Der bereits 2017 und ebenfalls bei Marvel erschienene Comic Master Of The Sun bewegt sich in einem ähnlichen Fahrwasser, bringt aber noch eine Horror-Komponente ein. Er handelt von einer antiken, außerirdischen Gottheit, die auf die Erde kommt und Gangster, Drogendealer und andere Gewalttäter in fleischfressende Zombies verwandelt. Ihr entgegen stellt sich eine kalifornische Hip-Hop-Truppe, die im Kampf gegen die Zombie-Epidemie auch deren Hintergründe aufdeckt.

Ähnlichkeiten zur Realität und zu realen Figuren sind dabei gewollt. Denn zum einen könnte man die Geschichte als Allegorie auf die Crack-Epidemie in den USA in den Achtzigern verstehen und zum anderen die im Comic auftauchende Hip-Hop-Truppe mit den Black Eyed Peas gleichsetzen. Deren Sänger und Gründer Will I Am hat sich die Geschichte nämlich ausgedacht und sie zusammen mit dem Autor Benjamin Jackendoff und dem Comic-Zeichner Damion Scott entwickelt.

Das Besondere daran: Der Comic lässt sich in Form einer App oder VR-Brille virtuell erweitern. Und in dieser animierten Fassung kann man Stars wie Stan Lee, Rakim, Jamie Lee Fox oder Ice-T als Sprecher hören. Das nun erschienene, erste Black Eyed Peas-Album seit acht Jahren, "Master Of The Sun", wirkt da nur wie eine Zutat. Die nach dem Ausstieg von Sängerin Fergie zum Trio geschrumpfte Band bietet darauf politisch angehauchten Dance-Hip-Hop im Neunziger-Jahre-Stil. Solide gemacht, aber keine wirklich Offenbarung.

Black Eyed Peas, Sa., 10. November, 20 Uhr, Zenith, Lilienthalallee 29