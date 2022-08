Top-Unis, Tech-Riesen und Mut zum Unternehmertum: Investor Felix Haas sieht in München ein zweites Silicon Valley keimen. Warum er dennoch um den Wohlstand fürchtet.

Interview von Catherine Hoffmann

Für den gebürtigen Münchner stand schon als Schüler fest, dass er später einmal Unternehmer werden würde. "Ich war immer neugierig", erzählt Felix Haas. Er surfte bereits in den 90er-Jahren jede Nacht im Internet, als führende Köpfe das Netz noch für nutzlos hielten. Doch Haas studierte unbeirrt Elektro- und Informationstechnik an der TU München, gründete mehrere Firmen und engagiert sich leidenschaftlich für digitale Start-ups. Vielen ist er auch als einer der Gastgeber des Gründerfestivals "Bits & Pretzels" ein Begriff, das Ende September wieder in München stattfindet.