Interview von Philipp Crone

Es riecht in diesem Büro, wie man das von einer Gründer-Runde erwarten kann: nach neuen Möbeln und frischer Farbe. Die drei Veranstalter der am Sonntag startenden "Bits & Pretzels"-Gründermesse sehen im Prinzip auch noch recht frisch aus, zumindest strahlen ihre weißen Trachtenhemden im obersten Stock des Gebäudes am Rindermarkt, in dem man über die Stadt und auf die Frauenkirche blicken kann. In den Gesichtern ist das schon etwas anders. Die Vorbereitungen für den Besuch von Michelle Obama, Oliver Kahn, Robert Habeck und 5000 Gründermessenbesuchern haben Spuren hinterlassen. Andreas Bruckschlögl, 34, Bernd Storm, 48, und Felix Haas, 42, alle drei multiple Gründer und nun kurz vor ihrer Jubiläums-Messe, der zehnten, können das aber natürlich trotzdem: druckreif über die Bedeutung von Promis, der Wiesn, über die weltweite Entwicklung der Start-Up-Branche sprechen und auch in aller Kürze die drei wichtigsten Dinge, die ein Gründer beachten muss, aufsagen. Man merkt, dass es im Leben der drei Männer oft, wenn nicht sogar meistens ums Pitchen geht, also um den Wettbewerb, die gute Präsentation. Und für ihr Denglisch entschuldigen sie sich dann zwar, bleiben aber dabei. Gründer sind ja auf eine Art immer auch Dickköpfe. Diese hier geben zum Beispiel Interviews immer nur zu dritt, haben außerdem nur 45 Minuten Zeit, weil sie dann zum Ministerpräsidenten in die Staatskanzlei müssen.