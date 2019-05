26. Mai 2019, 19:00 Uhr Bioessen in der Kantine Märchenhafte Preise

Bei fairer Kalkulation wäre da mehr möglich

"Bio, aber billig" vom 11./12. Mai:

Unfair gerechnet

Erfreulich ist: Immer mehr Verbraucher wünschen sich mehr Bio in ihrer Kantine. Klar ist aber auch: Bis wir Deutschen wirklich gelernt und akzeptiert haben, dass Lebensmittel, die nicht auf Kosten unserer Kinder, der Um- und Tierwelt produziert wurden, teurer sind als Produkte aus Massentierhaltung und industrieller Landwirtschaft, bedarf es noch einiger Aufklärungsarbeit. Wenn dabei jedoch der Bock zum Gärtner gekürt wird, geht der Schuss nach hinten los. Die im Artikel zitierten Preisberechnungen von VC-Vollwertkost dienen vielleicht der Rechtfertigung überhöhter Bio-Caterer-Preise, nicht jedoch der Wahrheit. Bei der Ermittlung der Wareneinsatz-Kosten wurde im konventionellen Bereich die unterste Preisebene zugrunde gelegt, beim Bio-Pendant hingegen die oberste. Seriös wäre gewesen: Durchschnittspreise in beiden Sparten.

Noch unseriöser: Die Gesamtkosten - statt nur die Lebensmittelkosten mit einem Anteil von nur rund einem Drittel der Gesamtkosten! - wurden mit dem Faktor 3,5 multipliziert. Damit wird absurderweise unterstellt, dass bei Bio auch Küchenpersonal, Ausstattung und Strom teurer würden. Ehrlich zum Gast und fair für die Sache geht anders: Das Bio-Pendant vom Schnitzel mit Kartoffelsalat dürfte seriös gerechnet nur 6,57 Euro kosten statt 12,54 Euro, wie angegeben, und die Spaghetti Bolognese wären ebenfalls deutlich günstiger: 6,23 statt 11,53 Euro, wie von VC-Vollwertkost veranschlagt. So gerechnet wären Mittagsgäste durchaus bereit, mehr zu bezahlen. Norbert Keßler, München

Unseriöse Kalkulation

In obigem Bericht werden die Kosten dreier Kantinenessen "konventionell" und "bio" verglichen, wobei für den Vergleich der Faktor 3,5 nach dem Vorgehen der Firma VC Vollwertkost zu Grunde gelegt wird. Auf diese Weise ergeben sich horrende Unterschiede für die Preise beider Mahlzeiten. Ich bin zwar kein Betriebswirt und auch kein Gastronom, halte diese Art der Kalkulation in diesem Fall aber für völlig unseriös, da der einzige Kostenunterschied zwischen beiden Mahlzeiten der höhere Warenwert der Bioprodukte ist, in den gegebenen Beispielen absolut und im Mittel circa zwei Euro. Für den betriebswirtschaftlichen Endpreis ist dies also der echte Unterschied, da alle übrigen Kostenfaktoren (unter anderem im Dienstleistungsbereich bei Küchenpersonal, Spülaufwand et cetera) bei diesen identischen Gerichten mit nur unterschiedlichem Warenbasispreis gleich sind. Die im Artikel geschilderte Berechnung mit einem Gesamtfaktor multipliziert mit dem Warenwert mag in der Spitzengastronomie Sinn machen, da die hochwertigen und somit teureren Produkte in der Regel auch mit wesentlich höherem personellen und sonstigem Aufwand verarbeitet werden (Drei-Sterne-Restaurant versus einfache Speisewirtschaft). Beim Vergleich zweier Kantinenmahlzeiten im selben Betrieb halte ich diese Art der Berechnung für polemisch und nicht zu rechtfertigen. Bio ist zwar teurer, aber eben nur um den Warenmehrpreis plus die jeweiligen Steueranteile, das heißt in den geschilderten Fällen um zwei Euro statt um sechs bis sieben Euro. Dr. Michael Wankerl, München