Dass es immer mehr grüne Modelabels gibt, findet Thomas Vatter super, einerseits. Andererseits wächst so natürlich die Konkurrenz für sein Unterwäschelabel "Vatter", das er 2013 mit Marcus Faulwasser gegründet hat. Damals waren die bunt gemusterten Shorts und Slips aus Biobaumwolle eine kleine Sensation. Denn bio und cool, das galt lange Zeit als unvereinbarer Gegensatz. Unterwäsche aus Naturfasern sei vornehmlich weiß und unförmig gewesen, sagt Vatter, "der typische Liebestöter". Doch nun buhlen immer mehr Marken um die Plätze im Handel. Vatter setzt auf den Verkauf im Internet, aber auch in Geschäften ist die Münchner Unterwäsche zu haben, nicht nur in Deutschland, sondern vereinzelt auch in Frankreich, Italien und Spanien. Allerdings ist es ein Unterschied, ob man sich allein der Produktion in Europa wegen als nachhaltig rühmt, oder wie Vatter nach dem "GOTS" ("Global Organic Textile Standard") fertigen lässt, einer international anerkannten Zertifizierung, die jedes Jahr in einem aufwendigen Verfahren erneuert wird - für rund 1200 Euro. Doch diese Bestätigung durch "unabhängige Dritte" ist Vatter das Geld wert. "Bio ist nicht gleich bio", betont er, "und sagen kann man ja viel."