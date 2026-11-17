Es wird nicht ganz klar, warum Bill Kaulitz bei Song Nummer 14 weit oben auf einem Pfahl hockt. Er hat sich auf der Spitze der Stange geschätzte acht Meter über den Bühnenboden hinauffahren lassen, aber an dieser Stelle hat das weniger eine phallische Anmutung wie später sein Ritt auf einer Riesensektflasche zum ersten Zugabe-Song „Dogs Unleashed“. Er sitzt da eher artig oben, baumelt mit den Beinen, schaut und winkt in die Olympiahalle hinunter. Auch ein Blick auf die Tradition des Pfahlsitzens (indische Fakire, USA in den Zwanzigern, Niederlande nach 1950, die Saison-Eröffnung im Heide-Park Soltau 1997 bis 2003) gibt keinen Hinweis.