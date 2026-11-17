Es wird nicht ganz klar, warum Bill Kaulitz bei Song Nummer 14 weit oben auf einem Pfahl hockt. Er hat sich auf der Spitze der Stange geschätzte acht Meter über den Bühnenboden hinauffahren lassen, aber an dieser Stelle hat das weniger eine phallische Anmutung wie später sein Ritt auf einer Riesensektflasche zum ersten Zugabe-Song „Dogs Unleashed“. Er sitzt da eher artig oben, baumelt mit den Beinen, schaut und winkt in die Olympiahalle hinunter. Auch ein Blick auf die Tradition des Pfahlsitzens (indische Fakire, USA in den Zwanzigern, Niederlande nach 1950, die Saison-Eröffnung im Heide-Park Soltau 1997 bis 2003) gibt keinen Hinweis.
„Tokio Hotel“ in der ausverkauften OlympiahalleSo glitzert Bill Kaulitz in seiner „Lieblingsstadt“ München
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Heidi Klum lässt sich nicht blicken, aber Bill Kaulitz gibt eine großartige Diva ab in seiner „Lieblingsstadt“: nahbar und entrückt. Viel Geschnatter, außerirdische Kostüme, eine queerbunte-Party – aber können „Tokio Hotel“ auch Konzert?
Kritik von Michael Zirnstein
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