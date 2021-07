Interview von Sabine Buchwald, München

Acht Stunden und mehr vor dem Bildschirm, die Buchstaben verschwimmen und die Augen brennen. Marianne Wiendl kennt diese Situation: Sie hat Informatik studiert, Tage und Nächte am Computer verbracht, sich die Augen gerieben, wenn sie müde waren und trotzdem weitergemacht. So wie viele andere Menschen, die vor dem Bildschirm sitzen und auf kleine Punkte starren, bis sie erschöpft sind. "Wir sind eine Gesellschaft, die sich immer mehr auf das fokussierte Sehen einrichtet", sagt Wiendl. "Das ist nicht gut." Nicht für die Augen, nicht für den Geist - und schon gar nicht für die Kreativität. "Wir kümmern uns viel zu wenig um unsere Augen, obwohl wir sie so sehr brauchen in unserem Alltag, in dem das Sehen im Fokus steht", sagt Wiendl. Sie selbst hat ihr Studium und ihren alten Beruf weitgehend hinter sich gelassen. Seit fast 25 Jahren arbeitet sie als Sehtrainerin, vor elf Jahren hat sie die "Sehakademie" gegründet. Hier geben sie und ihr Team Kurse, um Menschen zu helfen, wieder besser zu sehen. "Besser" heißt für Wiendl: das Gesichtsfeld zu erweitern, also wahrzunehmen, was um uns herum vorgeht. Sie möchte helfen, die Augen zu aktivieren, damit sie wach, beweglich und lebendig werden. "Wie ein Schmetterling, der von einer Blüte zur anderen hüpft." Sie sagt: "Ja, wir können unsere Augen durch Übungen stärken." Wichtig aber sei dabei, den Augen immer wieder Ruhepausen zu gönnen. Diesen Ansatz hatte bereits in den Zwanzigerjahren der US-amerikanische Augenarzt William Bates. Auch Wiendl bezieht sich auf die "Bates Methode", bei der die Augen durch Übungen entlastet und gestärkt werden sollen.