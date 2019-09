Vor mehr als 50 Jahren ist im Karlsfelder See ein Kaiman abgetaucht. Alexander Paglialunga hat daraus ein Kinderbuch gemacht. "Ich will nicht, dass diese alte Geschichte verloren geht", sagt er

Dichtung oder Wahrheit? Gab es wirklich ein Krokodil im Karlsfelder See? Viele halten die kuriose Geschichte, die sich um Emil, das Krokodil, rankt, für frei erfunden. Eine Sommerloch-Anekdote der Boulevardpresse, eine Zeitungsente, mokieren sich vor allem ältere Menschen aus dem Landkreis Dachau. Die Kinder und Jugendlichen aber sind ganz anderer Ansicht: Sie sind überzeugt davon, dass es Emil wirklich gegeben hat.

Kein Wunder: Alexander Paglialunga, 48, erzählt die Geschichte immer wieder gern und sehr überzeugend. Er hat das Kinderbuch "Emil - der Schrecken vom Karlsfelder See" geschrieben, damit besucht er Schulen oder, wie jetzt in den Sommerferien, die Bücherei. Die Kinder lauschen aufmerksam und sind am Ende begeistert. Zweifel sind ausgeschlossen.

"Ich will nicht, dass diese alte Geschichte verloren geht", sagt Paglialunga. Sie trug sich vor etwas mehr als 50 Jahren zu: Ein Student hatte sich in einer Zoohandlung in ein kleines Krokodil verliebt. Es saß in einem Goldfischglas. Der junge Mann kaufte es und nannte es Emil. Doch das Tier wurde groß und größer. Irgendwann passte es kaum noch in die Badewanne, da nahm er es einfach überall mit hin. In den Vorlesungen in der Uni saß das Reptil unter der Bank. Nachmittags führte er es im Englischen Garten an einer Hundeleine spazieren, nachts durfte es sogar mit ins Bett. Das erzählt jedenfalls der heute 74-jährige Klaus Hager, dessen Haustier Emil damals war.

"Ich dachte damals, Krokodile sind interessant, aber sie sind keine besonders spannenden Tiere. Sie schauen eine Woche nach links, die andere nach rechts und wenn man sie füttert, bewegen sie sich gar nicht mehr."

Drei Jahre lang waren Krokodil Emil und Klaus Hager unzertrennlich. Sehr viel bewegen musste sich das Tier in der Zeit nicht. Es durfte in Hagers Ente, also im Citroën 2CV, mitfahren. Hager hatte seinerzeit ein besonderes Modell: Als Rücklicht diente eine Stalllaterne, den Fahrersitz hatte er rausgeschmissen und statt dessen einen bequemen Wohnzimmersessel eingebaut. Das Krokodil durfte neben ihm Platz nehmen, unter dem Sitz. Für heutige Verhältnisse ist das unvorstellbar.

Gelegentlich machte der Student einen Ausflug zum Baden an den Karlsfelder See. Emil durfte natürlich mit. Anfangs war dieser immer an der Leine, aber nachdem er sich eigentlich nie rührte, ließ der junge Mann die Leine auch schon mal weg. Eines Tages im Sommer 1967 erschreckte sich das Tier, rannte wie der Blitz in den See und tauchte ab.

"In meiner Generation hat die Geschichte jeder gekannt", erzählt Paglialunga. Doch als er merkte, dass sie langsam in Vergessenheit geriet, entschied er sich, die Geschichte aufzuschreiben - natürlich mit künstlerischer Freiheit. "Er hat es sehr schön geschrieben", sagt Hager. "Ich finde es auch gut, dass die Anekdote bleibt. Sie gehört zum Karlsfelder See dazu." Während Emil im Buch von Paglialunga eine weite Reise zu seinen Freunden im Nil auf sich nimmt, verschiedenen Tieren und auch den Suchtrupps der Polizisten und Angler begegnet, ist die Wahrheit vermutlich viel nüchterner - vor allem aber unschön. "Das Wasser hat unten etwa zehn Grad. Emil hat sicher einen Kälteschock erlitten und konnte nicht mehr atmen", sagt Hager. Zwar dauere es eine Weile, bis der Sauerstoff im Blut eines Krokodils aufgebraucht sei, doch die Rettungstrupps haben ihn "im eineinhalb Meter hohen Seegras nicht gefunden". Um ihn zu retten, hätte man vermutlich einen Bagger gebraucht, glaubt er.

"Wenn in 1000 Jahren die Archäologen den See ausgraben, finden sie die Knochen von Emil." Davon ist Hager überzeugt. Den Zweiflern hält er Schwarz-Weiß-Fotos als Beweis für die Existenz des Krokodils entgegen. Auf einem steht sein Vater im Garten, hat das Krokodil, das streng genommen eigentlich ein Kaiman ist, auf dem Arm und schaut es an. "Mein Vater hat immer versucht, es zu streicheln. Da hat es zugeschnappt", sagt der 74-Jährige und lacht. Exotische Tiere waren die Leidenschaft der beiden. Und dann zeigt er die vielen Zeitungsausschnitte vom Sommer 1967, die er alle gesammelt und fein säuberlich ausgeschnitten in ein Heft geklebt hat.

Die Abendzeitung titelte damals: "Emil, wo bist du?" Ein anderes Blatt schrieb: "Ein Dorf zittert vor einem Krokodil." Die Bild war drastischer: "Emil verpatzt uns den ganzen Sommer." Denn keiner traute sich mehr ins Wasser, solange ein hungriges Krokodil in der Tiefe lauern könnte. Die Rubrik einer Lokalzeitung lautete: "Gemeinderat will Krokodil fangen." Der Bürgermeister habe einen Kasten Bier für den Finder als Belohnung ausgesetzt, hieß es da. Sogar die Weltpresse nahm Anteil am Karlsfelder Krokodil. Nicht nur Südafrika habe Probleme mit Krokodilen, schrieb eine dortige Zeitung. Und in Thailand hieß es: "Chemiker verlor sein Krokodil im öffentlichen Pool."

Hager erinnert sich: "Ich habe damals von überall her Beileidsbriefe bekommen", sagt er. Spaßvögel malten auch ein Fahndungsplakat und setzten 10 000 Reichsmark auf den Krokodilskopf aus. Sogar das Fernsehen rückte irgendwann an und wollte ein Interview. Hager schmunzelt: "Ich habe 30 Mark dafür bekommen. Doch kurz darauf bekam ich einen Strafbefehl von der Stadt Dachau, weil ich mein Tier nicht angemeldet hatte. Das hat auch 30 Mark gekostet. Und so war das Geld gleich wieder weg."

Während Reporter den Karlsfelder See belagerten und andere Plastikkrokodile verkauften, hoffte Hager insgeheim, Emil werde vielleicht doch wiederkehren. Er vermisste seinen treuen Begleiter - auch wenn dieser zuweilen vielleicht ein wenig langweilig gewesen war. Doch der Dachauer hoffte vergebens. Und der Kinderbuchautor? Etwa 350 Bücher hat Alexander Paglialunga verkauft, seit er das Bilderbuch vor zwei Jahren anlässlich des 50. Jahrestags von Emils Verschwinden im Selbstverlag herausbrachte.