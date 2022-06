Die Rolling Stones sind wieder in Deutschland: An diesem Sonntag gaben sie im Münchner Olympiastadion das erste von zwei Deutschland-Konzerten.

Der Einlass wurde wegen des schlechten Wetters um eine Stunde von 17 auf 18 Uhr verschoben.

Die Fans waren auf alle Widrigkeiten vorbereitet.

Um 20.45 Uhr, etwas später als geplant, betrat die Band die Bühne. Und was soll man sagen? Mick Jagger hat es nicht verlernt. 78 Jahre alt ist er inzwischen.

Zusammen mit den beiden Gitarristen Keith Richards und Ronnie Wood hat er vor vier Tagen in der spanischen Hauptstadt Madrid die Europatournee begonnen, die die Band in den kommenden zwei Monaten in 13 Städte führen wird.

Das zweite Deutschland-Konzert ist am 27. Juli in Gelsenkirchen geplant. Kurz vor dem Start der Jubiläumstournee hatte Wood (unten rechts im Bild) in einem Interview von einem möglichen Abschied der legendären Rockband von der großen Bühne gesprochen. Er brauche im Sommer seine volle Energie, sagte Wood der spanischen Ausgabe des Esquire-Magazins. "Schließlich stehen wir vor der letzten Tournee." Darauf angesprochen, was er damit meine, relativierte Wood sich allerdings. "Na ja, jede Tournee ist die letzte. Man weiß nie, was als nächstes passiert."

Sixty heißt die Tour deshalb, weil die Band in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen feiert.

Im vergangenen Jahr ist Stones-Schlagzeuger Charlie Watts im Alter von 80 Jahren gestorben, seinen Part bei den Live-Auftritten übernimmt der 55-jährige Steve Jordan.

Am Sonntag hatte Mick Jagger noch Sightseeing in München genossen und zum Bier am Chinesischen Turm posiert. "Es war Bikini-Wetter", sagte er später grinsend zu seinem Publikum, "nicht viele Bikinis heute Abend!"

Dafür machte der Himmel mit und bot statt Unwetter-Spektakel ein Schauspiel, wie abgestimmt auf die Show am Boden.

Detailansicht öffnen (Foto: Jana Jöbstl)

Ein gelungener Deutschland-Auftakt für die Rolling Stones - und ihre Fans sowieso. Ein denkwürdiger, falls es wirklich ein Abschied gewesen sein sollte.