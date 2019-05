Ausgelassen feiern die Fans des FC Bayern München ihre Mannschaft. Die Plätze beim Fanfest im Paulanergarten am Nockherberg sind begrenzt, dafür kommen die Fans ihren Helden hier so nah wie sonst selten. Natürlich läuft das Fliegerlied. "Heit is so a scheena Dog".... freilich auch mehrmals "Stern des Südens", "We are the Champions", "An Tagen wie diesen" und so weiter. SZ-Redakteur Andreas Schubert war vor Ort und schildert die Freude der Fans - und wie sie über Trainer Nico Kovač spekulieren, der auf dem Meisterbalkon fehlt.