Das Rathaus bildete in diesem Jahr die Kulisse für den Kulturempfang des Oberbürgermeisters. Dieter Reiter lud in den Hof seines Dienstsitzes, wo er eine flammende Rede gegen rechte Extremisten hielt, die auch das kulturelle Leben der Stadt und seine Vertreter immer häufiger attackierten. "Und wenn wir provoziert werden, hilft uns oftmals unsere Kreativität. Wer uns Hassplakate vor das NS-Dokumentationszentrum hängt und zu seiner Schließung aufruft, der beweist damit ja nur, dass wir es unbedingt brauchen", sagte Reiter. "Wenn plötzlich die Staatsangehörigkeit von Künstlerinnen und Künstlern eine Rolle für Besetzungen spielen soll, dann stehen Orchester selbstbewusst auf und betonen ihre Internationalität. Wenn Theater angegriffen werden, antworten wir mit Open-Border-Ensembles. Und wenn das Gefällige und Harmlose verlangt wird, findet die Kunst Wege, Widerspruch zu produzieren." In der Politik hätte der Stadtrat seinen Teil dazu beizutragen, die Freiheit der Kunst, der Wissenschaft und der Meinung zu sichern. "Jedenfalls die meisten von uns", so Reiter. Von Susanne Hermanski