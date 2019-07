Trotz strömenden Regens haben etwa 8000 Menschen beim traditionellen Kocherlball im Englischen Garten durchgehalten. Teils barfuß und mit Regenschirmen tanzten sie durch Pfützen in den Sonntagmorgen. Kaum spielte in aller Herrgottsfrüh die Musik auf, öffnete der Himmel seine Schleusen - und so manches schöne Gwand verschwand unterm Regenschutz.