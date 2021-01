Von Michael Bremmer

Mit John Cale ist er schon mal in Schwabing Schuhe kaufen gegangen und hat ihn dabei fotografiert. Lou Reed wollte sich beim Shooting nicht die Sonnenbrille abnehmen. Und Alice Cooper porträtierte Tibor Bozi, Jahrgang 1960, vollkommen ungeschminkt - zum Entsetzten des Managements. Auch mit seinem neuen Fotoprojekt, das von Montag an auf einer Großleinwand vor dem Gasteig zu sehen ist, zeigt er die ungeschminkte Wahrheit. Bozi porträtierte im Herbst mehr als 50 Münchner Künstler und Kulturveranstalter, deren "Träume und Pläne sich durch die Corona-Pandemie" zerschlagen haben. "Abgeschaltet" heißt das Projekt, weil seit dem zweiten Lockdown Kultur kaum mehr möglich ist. Für Tibor Bozi ist es "eine Verbeugung vor den kreativen Menschen Münchens".

‹ › Mehr als 50 Künstler und Kulturveranstalter hat Tibor Bozi für "Abgeschaltet" porträtiert, auch die Musikerin Maria de Val. Alle Fotos: Tibor Bozi

‹ › Singer-Songwriter Philip Bradatsch.

‹ › Grit Idler macht normal Catering für Bands.

‹ › Koch Tohru Nakamura. Wird geladen ...

Bozi kam 1977 nach München. Er war in Ungarn geboren und aufgewachsen, studierte in Budapest Ingenieurwesen und Fotografie. In München fotografierte er schnell Rockmusiker und wurde zu einem der wichtigesten Musikfotografen Deutschlands - zu einer Zeit, in der im Musikbusiness noch viel Geld verdient werden konnte und für ein Shooting schon mal mehrere Tage eingeplant wurden.

So viel Zeit hat man heute nicht mehr. Philip Bradatsch, Singer-Songwriter aus München, erinnert sich gerne an die Zusammenarbeit mit Bozi: "Das Shooting war fabelhaft, der Mann knipst schneller als mein Schatten." Und auch Grit Idler, die in Nicht-Corona-Zeiten Catering für Bands macht, hat die "unkomplizierte Zusammenarbeit" in guter Erinnerung. Beeindruckt war sie, dass Bozi "in nur einer Zigarettenlänge so viele tolle Bilder gezaubert hat". Für den Fotografen war diese Arbeit eine Herzensangelegenheit. Künstler, Kulturveranstalter, aber auch Wirte seien aktuell "ganz schön in die Mangel genommen". Auch, weil es derzeit keinerlei Perspektive gebe, wann sie wieder normal arbeiten können. Er wolle die Gesichter dieser Menschen zeigen und auf ihre Situation aufmerksam machen, damit die Künstler wieder Hoffnung schöpfen könnten. "Mehr kann man gerade nicht machen", sagt Bozi.

Detailansicht öffnen Tibor Bozi arbeitet als freier Fotograf. Unter anderem fotografiert er für das SZ-Magazin . Sein Durchbruch als Musikfotograf gelang 1988 mit Porträts von Alice Cooper für das Untergrund-Magazin Spex .

Markus Naegele, Programmleiter bei Heyne Hardcore und selbst Musiker, ist dieses Forum wichtig. "Die Menschen gewöhnen sich leider schnell daran, dass die Musiker, Schauspieler oder andere Kunstschaffende eben mal offline sind. Und das ist gefährlich", sagt er. Philipp Bradatsch erhofft sich von der Aktion, "dass unsere Situation von Politikern wie auch der Gesellschaft ernster genommen wird". Und Rosi Buchner, Konzertveranstalterin, ist es wichtig, dass "wir sichtbarer werden". Man sehe ja, "dass sich alle schwer tun mit unserer Branche, sie so vielfältig ist, dass auch die Politik uns nicht einschätzen kann".

Auf Namen kommt es Bozi, der schon Hunderte Stars, unter anderem auch für das SZ Magazin fotografiert hat, bei "Abgeschaltet" nicht an. Wichtig war ihm die Geschichte hinter dem einzelnen. Dass sie sich von der Krise nicht beirren lassen. Musiker, die in der Pandemie eine Platte produzieren. Wirte, die ihr Restaurant in einen Lieferservice umwandeln. Bozi zeigt sie als normale Menschen. Musiker Maxi Pongratz etwa: "Er ist einer unter euch, aber er macht was."