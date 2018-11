Die Gemeinde Farchant im Landkreis Garmisch-Partenkirchen hat der Stadt München in diesem Jahr den Christbaum für den Marienplatz gespendet. Der Baum jedenfalls, eine stolze, 25 Meter hohe und 142 Jahre alte Fichte, geht durchaus als werbetauglich durch. Er ist sehr dicht und gerade gewachsen - und CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl, der die Fichte am Montag von Farchants Bürgermeister Martin Wohlketzetter (SPD) in Empfang nahm, sagt ihr schon jetzt eine zweite Karriere als Maibaum voraus.