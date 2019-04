Gigantisch wirkende Felswände, die Wasserfälle, der strömende Gebirgsbach - als Naturphänomen und wegen ihrer Schönheit ist die Partnachklamm in Garmisch-Partenkirchen bei Touristen und Ausflüglern beliebt. Zudem gilt sie als Nadelöhr für viele Wanderrouten in Richtung Zugspitze und weitere Ziele im Wettersteingebirge. Kein Wunder also, dass 350 000 Menschen Jahr für Jahr durch den 700 Meter langen und bis zu 80 Meter tiefen Felseinschnitt strömen. Jetzt ist die Klamm wieder für Besucher geöffnet - nachdem in den vergangenen Wochen Schäden in Folge des Winters behoben wurden. So wurden Teile des Weges neu betoniert, zudem mussten Arbeiter zahlreiche Geländerpfosten erneuern. Wegen der Osterferien ist bereits um 8 Uhr geöffnet (Schließung 18 Uhr), in den Sommermonaten sind die Zugangszeiten 6 bis 22 Uhr. Die nächtliche Schließung der Pforten - vor allem aus Haftungsgründen - hatte vor zwei Jahren hitzige Debatten ausgelöst. Da die Klamm aber Eintritt kostet (in diesem Jahr sind es fünf Euro, Kinder ermäßigt), befindet man sich rechtlich quasi nicht in wilder Natur. Auch wenn es auf den Besucher durchaus so wirkt.