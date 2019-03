Mit dem Geldbeutelwaschen verhält es sich ähnlich wie mit dem Lottospielen: Wenn man einmal damit angefangen hat... Oberbürgermeister Dieter Reiter sagte am Aschermittwoch, er werde ganz bestimmt nicht mit der Tradition aufhören, denn am Ende geht's schief, und dann wäre er schuld. Wie jedermann weiß, hat das Auswaschen des Portemonnaies zwingend zur Folge, dass nun neues Geld hereinkommt - also machte der neue Stadtkämmerer Christoph Frey (zweiter von rechts; links neben ihm: Dieter Reiter, Bürgermeisterin Christine Strobl, Bürgermeister Manuel Pretzl, Stadtrat Marian Offman) mit beim Börsenwaschgang, ebenso wie einige Wiesn- und andere Wirte sowie ein paar hundert Bürger, die neben der Aussicht auf Prosperität vielleicht auch von 200 Litern des besten Biers der Welt angelockt worden waren, vom Freibier nämlich. Hacker-Pschorr-Chef Andreas Steinfatt musste sich dafür von SPD-Fraktionschef Alexander Reissl mit Fischbrunnenwasser nass spritzen lassen, nahm's aber mit Humor (man beachte zudem die Bannerwerbung im Brunnen). Auf diese Art in- und auswendig befeuchtet und von der Urner Musi zünftig beschallt, war die Corona gewillt zu glauben, dass nun, mit frisch gewaschenem Geldbeutel, nichts mehr schiefgehen kann in diesem Jahr, finanziell zumindest.