"Umweltschutz statt Kohleschmutz" haben sie auf ihre Schilder geschrieben, "Keine Toleranz für Klimaignoranz" oder auch "Verweis Nr. 3 - und wir sind immer noch dabei": Bereits den dritten Freitag nacheinander haben Schülerinnen und Schüler in München für mehr Klimaschutz protestiert - so, wie es die schwedische Schülerin Greta Thunberg seit August 2018 vormacht. Nach Angaben der Münchner Polizei kamen von elf Uhr vormittags an bis zu 1000 junge Demonstranten mit Fahnen, Pappschildern und Transparenten auf den Marienplatz, statt den Unterricht in der Schule zu besuchen. Eine eigene Kundgebung hatten sie diesmal nicht angemeldet, sie schlossen sich den Menschen an, die wegen des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" ins Stadtzentrum gekommen waren. Nach Schulschluss gegen 13 Uhr habe sich die Demonstration rasch aufgelöst, berichtet die Polizei. Wie die Schulen auf das unerlaubte Fernbleiben reagieren, etwa mit Verweisen oder Zusatzaufgaben, ist ihnen überlassen. Von Jakob Wetzel