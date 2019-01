Es geht nicht so sehr darum, ob einem der Sealife-Bewohner im vergangenen Jahr vielleicht unbemerkt die Flucht geglückt ist. So etwas ist dann doch eher "Findet Nemo" und anderen Meeres-Cartoons vorbehalten. Da hüpft man auch gerne mal aus einem Aquarium über das Waschbecken bis in den Abfluss. So läuft das im Olympiapark nicht. Bei der jährlichen Zählung dort, der sogenannten Fisch-Inventur, werden die Tiere im Sealife vor allem deshalb gezählt, weil man sie dann zugleich untersuchen, wiegen und vermessen kann. Vorausgesetzt, man erwischt die Viecher. Wasserbewohner sind allein deshalb schwer zu fangen, weil der Landbewohner, der sie erwischen muss, einen klaren Element-Nachteil hat. Aus diesem Grund ist in diesem Jahr auch ein Taucher mit im Einsatz und hilft dabei, Schwärme zu zählen oder die Dosenschildkröte zu fassen zu kriegen, bevor sie sich im Boden verbuddelt. Mit Waagen, Maßbändern und Zählzetteln halfen am Mittwoch auch Schulkinder beim Zählen. Wobei das Vermessen einer Dosenschildkröte, so man sie gefangen hat, vielleicht noch eher einfach ist im Vergleich zum Zebrahai wie dem im Bild.