Und wann da Schnee staubt, und wann die Sunn' scheint..." So langsam stimmen sich die Skifahrer auf die Saison ein, die ersten Wintersportgebiete werfen ihre Liftanlagen an diesem Wochenende an. Präpariert ist vor allem der Kunstschnee, denn der echte Winter lässt noch auf sich warten - wie oft im Dezember. Die so häufig beim Après Ski gegrölten Zeilen des österreichischen Barden Wolfgang Ambros könnten auch in dieser Saison eher auf die Zeit nach Weihnachten zutreffen. "Eigentlich ist es verrückt, jetzt schon zum Skifahren zu gehen, obwohl kein Schnee liegt", gibt selbst Helmut Kopf, Leiter der Skirenngruppe des TSV Unterhaching zu, "man sollte eigentlich erst im Januar anfangen, die schönsten Skitage sind im April", findet er.

Das hielt viele Wintersportler dennoch nicht davon ab, sich am Wochenende auf in die Berge zu machen. Da das Skigebiet der Zugspitze nun auch geöffnet hat, lockte Deutschlands höchster Berg den ein oder anderen Skibegeisterten an.