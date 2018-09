Ein Panda-Nachwuchs ist Millionen wert. Zumindest bei einem Großen Panda. Das sind die mit dem schwarz-weißen Fell, die nur noch in China leben und die von dem Land manchmal für Millionen-Beträge an Zoos vermietet werden. Der Panda, der nun in Hellabrunn zur Welt kam, gehört zu den roten Pandas, einer Art, die nicht so bedroht ist wie die großen Kollegen, von denen es noch 1000 Tiere in freier Wildbahn gibt. Aber auch der rote Panda steht auf der roten Liste, man schätzt die Population auf 10 000 Tiere. Hellabrunn unterstützt das Artenschutzprogramm für rote Pandas.