Eine kleine Kolonie von Textorwebern hat der Tierpark Hellabrunn am Mittwoch als "neue Bewohner in der Fledermausgrotte" vorgestellt. Die gelbgefiederten Vögel, das sei zur Beruhigung erwähnt, müssen aber nicht im Dunkeln herumfliegen - die Fledermausgrotte hat nämlich einen Außenbereich. Textorweber bauen ihre kugelförmigen Nester dicht beieinander hängend an Sträuchern oder Ästen, in einer eher klassisch zu nennenden Rollenverteilung.