Es ist mehr als 20 Jahre her, dass zwei CSU-Politiker zum Kommunalwahlkampf den Fröttmaninger Berg als brach liegendes Freizeitgelände entdeckten. Auf dem begrünten Müllberg sollte nach ihrer Vorstellung eine außergewöhnliche Anlage entstehen, mit Wasserski-Schlepplift, Biergarten, Abenteuerspielplatz und Minigolf. Nach der Wahl löste sich die Idee indes in Luft auf. Doch der Aspekt mit dem Golfplatz könnte jetzt Wirklichkeit werden - allerdings werden die Spieler dann nicht Bälle in Löchern versenken, sondern Frisbee-Scheiben in Metallkörbe werfen: Eine Initiative will am Fröttmaninger Berg einen Disc-Golf-Parcours etablieren.