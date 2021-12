Von Susanne Hermanski, München

Schon allein aus dieser einen Szenerie am Anfang würden andere einen dicken Wälzer machen. Albrecht von Weech nicht. Er begnügt sich mit einer Doppelseite für die unfassbare Geschichte. Vielleicht weil das Leben und der Freundeskreis des Schwabinger Kunstpreisträgers, Bohemiens, Puppenbauers, Schauspielers und Goldschmieds in eigener Sache selbst ein Füllhorn des Außergewöhnlichen ist. Und weil sein Konzept von "Couchgeflüster" es so will: Jede Couch und ihr Be-Sitzer sollen auf einen Blick erfasst sein. Dieses spezielle Möbel etwa gehörte Zarah Leander. Der großen, umstrittenen, verehrten, rauchzarten Diva, die "Davon geht die Welt nicht unter" sang. Den Text dieser bitter ironischen Propagandahymne der Nazis hat der Jude Bruno Balz geschrieben. Und geerbt hat Zarahs Sofa dessen letzter Lebensgefährte: der Schauspieler und Maler Jürgen Draeger.

Heute sitzt Draeger nicht allein darauf: Vier Menschen haben auf dem samtroten Polster mit ihm Platz genommen: Sein Ehemann Pietro Maniscalco, eine junge Frau, ein Baby und ein junger Mann. Der junge Mann ist Pietros Sohn aus dessen erster Ehe und "glückselig", schreibt Weech, seinen Vater endlich gefunden zu haben. Die junge Frau wiederum, die zwischen Pietro und Jürgen sitzt und von beiden gerade Küsse auf die Wangen gehaucht bekommt, ist Orlaydis Orozoco. Kennengelernt hat sie die beiden Berliner auf Kuba. Das Baby auf ihrem Schoß, Valentina Draeger, eine in rosa gewandete kleine Person of Color, "ist das Ergebnis eines sinnlichen Nachmittags zu dritt", schreibt Weech.

Detailansicht öffnen Albrecht von Weech, überaus hübsch eingerahmt von Julia von Miller, mit der er gemeinsame Showabende gibt. (Foto: Christoph Hellhake)

Jürgen Draeger war selbst erst fünf Jahre alt, als er von seiner Mutter im Bombenhagel der letzten Weltkriegstage getrennt worden ist. Wie das Kind den Hungerwinter 1946 allein überstand und unter einer Treppe hauste, reißt Weech im Buch nur an. Denn Jürgen Draeger sah seine Mutter erst vier Jahre später wieder, als er sich als Neunjähriger selbst in der Schule anmelden wollte. Was diese bunte, fröhliche Patchwork-Familie für Draeger bedeutet, die vor Weechs Kamera hockt, lässt sich nur ahnen. Das Bild jedenfalls gab Weech den Anstoß für sein Buchprojekt. Nicht alle Geschichten darin haben dieselbe Fallhöhe. Aber es ist es voll mit herrlichen Menschen und Begegnungen, festgehalten in verschiedenen Ländern und Kontinenten. Darunter prominente Gesichter ebenso wie der Obdachlose, der in Weechs Nachbarschaft oft auf steinerner Bank sitzt. Die Sopranistin Marlis Petersen wohnt gern unter Weechs Dach, wenn sie in München an der Staatsoper singt. Und zum illustren Kreis gehören Eva-Maria und Adalbert von Preußen, der Urenkel des letzten deutschen Kaisers, ebenso wie die an Polio erkrankte Susi Erdkönig, deren Münchner Eltern sie als Kind adoptiert haben. Weech inszeniert sie als "Die Erdkönigin von Sambia".

Detailansicht öffnen Verführerisch wie Salome: Während der Proben zur Strauss-Oper in München wohnte Wahl-Griechin Marlis Petersen gern bei Albrecht von Weech. (Foto: Albrecht von Weech)

Perfekt ist dieser Fotoband nicht. Schließlich reist Weech zwar meist in seinem Oldtimer (exakt dasselbe Modell, wie "Die Waltons" einen fuhren, nur in Gelb), nicht aber mit einer Blitzanlage durch die Lande; da gibt es schon mal Schlagschatten. Aber eine Wohltat ist dieses Buch. Während die Welt draußen in ihrer neuen Biedermeierlichkeit versinkt und im Bewusstsein, dass der Nächste Abstand zu halten hat, setzt es einen Kontrapunkt. Da wird auf Diwanen, Kanapees, Ottomanen, Designsofas und, ja, auch Biedermeieroriginalen gefeiert, geschmust und gekaspert, dass die Federn krachen.

Albrecht von Weech, "Couchgeflüster", Verlag Kastner