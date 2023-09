Ein Herz am Himmel - eine der Attraktionen am ersten Wiesn-Wochenende.

Sonnenschein, beste Stimmung und nur zwei Schläge beim Anzapfen. Was will man mehr? Beim Oktoberfest gelingt ein Auftakt nach Maß. Nur bei den Fahrgeschäften läuft nicht alles rund.

Von Franz Kotteder

Traumstart, dieser Begriff ist fast noch untertrieben. Selten war beim Oktoberfestbeginn so viel Euphorie zu spüren wie dieses Mal. Selbst nach zweimaliger Corona-Pause war die Vorfreude 2022 nicht so groß gewesen wie dieses Mal, was sicher auch am damals schon zu Beginn schlechten Wetter gelegen hatte. Damals hatte die Festleitung am ersten Wochenende von 700 000 Besuchern gesprochen, dieses Mal kommt sie auf eine geschätzte Zahl von knapp einer Million.