10. Juli 2019 Steiler Aufstieg

Mehr Passagiere, mehr Langstreckenflüge, mehr Flugbewegungen - trotzdem sind nicht alle zufrieden mit dem "MUC"

Von Dominik Hutter

46,2 Millionen Fahrgäste waren es im Jahr 2018, und die Zahl dürfte 2019 wohl noch höher ausfallen. Denn mit 22,7 Millionen Passagieren in den ersten sechs Monaten liefen rund fünf Prozent mehr Menschen durch die beiden Terminals als im ersten Halbjahr 2018. Der Münchner Flughafen wächst und wächst, diese Botschaft verkündete Geschäftsführer Michael Kerkloh am Mittwoch im Münchner Presse-Club. Nicht ohne darauf hinzuweisen, dass dies nicht mehr lange ohne den Bau einer dritten Start- und Landebahn so weitergehen werde. Und dass die neue Piste, auch wenn dies keiner hören wolle, ein Beitrag zum Klimaschutz sei, weil sie kerosinfressende Warteschleifen in der Luft reduziere.

Tatsächlich hat "MUC" seit seiner Eröffnung 1992 einen steilen Aufstieg hingelegt. Bis zur europäischen Spitze ist es freilich noch ein Stück, der Frankfurter Flughafen fertigt pro Jahr knapp 70 Millionen Passagiere ab, Paris-Charles-de-Gaulle gut 72 Millionen und der einsame Spitzenreiter London-Heathrow sogar 80 Millionen. Atlanta als weltweit größter Airport knackt die 100-Millionen-Marke. In der Europa-Liga liegt München auf Rang acht zwischen Barcelona und London-Gatwick. Deutschlandweit ist München stabile Nummer zwei, das die Darauffolgenden Düsseldorf und Berlin nicht nur bei der Passagierzahl, sondern vor allem auch beim Sortiment der Flugziele abhängt. Langstreckenziele, so drückt es Kerkloh aus, seien die "Königsdisziplin" im Luftverkehr. In diesem Bereich ist das Wachstum in München besonders groß, es liegt im ersten Halbjahr 2019 bei 10,6 Prozent. Der europäische Durchschnitt beträgt nur 4,5 Prozent.

Bei den Grünen kommen derartige Statistiken nicht besonders gut. Der Freisinger Landtagsabgeordnete Johannes Becher warf Kerkloh vor, "seine Wachstumsfantasien auf Kosten der kommenden Generation auszuleben". Es sei "völlig illusorisch zu glauben, dass wir im Flugverkehr einfach so weiter machen können und sich das Klima von selbst rettet". Offenkundig gehe es um reine Profitinteressen, das aktuelle System mit zwei Start- und Landebahnen sei völlig ausreichend.

Das sieht Kerkloh anders. Denn auch die Zahl der Flugbewegungen sei im ersten Halbjahr 2019 um knapp drei Prozent auf rund 205 000 angestiegen. Es gebe längst klare Kapazitätsengpässe, die sich mit jeder neuen Flugverbindung verschärften. Von einer Rekordzahl ist München allerdings - aufs gesamte Jahr gesehen - weit entfernt: Die liegt bei 432 000 und stammt aus dem Jahr 2008. Der Flughafenchef ist ohnehin skeptisch, ob aus heutiger Sicht ein solcher Wert überhaupt noch erreicht werden kann. Denn 2008 war die in München verkehrende Flugzeugflotte im Durchschnitt deutlich kleiner. Und kleinere Maschinen können dichter hintereinander herfliegen.

Die heutige Flotte benötigt dagegen größere Abstände beim Starten und Landen. Demnächst sind allein sieben Lufthansa-Maschinen des weltweit größten Typs Airbus 380 in München stationiert, dazu kommt eine erkleckliche Langstreckenflotte. Die kleinen "Hüpfer", teilweise noch mit Propellerantrieb, sind selten geworden im Erdinger Moos, die Zahl der Großraumjets ist angestiegen. Das ist auch der Grund dafür, warum der Airport mit deutlich weniger Flugbewegungen deutlich mehr Passagiere abfertigt als noch 2008. Der Extremfall dafür ist London-Heathrow, dessen 80 Millionen Passagiere auf nur zwei Bahnen ein- und ausfliegen. Wer sich die auf dem Vorfeld geparkten Riesenvögel anguckt, weiß, warum das überhaupt möglich ist.

Das Münchner Landebahnsystem gilt als äußerst leistungsfähig. Es kann 90 Flugzeuge pro Stunde abfertigen - geeignetes Wetter vorausgesetzt. Die 4000-Meter-Streifen sind so weit voneinander entfernt, dass sie völlig unabhängig voneinander angeflogen werden können. An vielen anderen Flughäfen mit mehreren Pisten sind kapazitätsraubende Staffelungen notwendig, damit sich die Maschinen nicht zu nahe kommen. Oder die Bahnen kreuzen sich, das ist noch ungünstiger. Die geplante dritte Startbahn, die nach einem Bürgerentscheid auf Eis liegt und von der Staatsregierung aktuell auch nicht weiterverfolgt wird, könnte die Kapazität auf 120 Flugzeuge pro Stunde erweitern. Dass es nicht 180 sind (drei mal 90), liegt daran, dass die dritte Bahn nur durch Kreuzen oder nahes Umfahren der heutigen Nordbahn zu erreichen wäre. Das schluckt Kapazität.

Ein Minus muss Kerkloh bei der Fracht verkünden. In den Cargo-Abteilen der Flugzeuge waren 10 000 Tonnen weniger unterwegs als im Vorjahreszeitraum, das entspricht 5,8 Prozent. Diese Entwicklung sei allerdings in ganz Europa zu beobachten, sie habe mit der Unsicherheit auf den Märkten zu tun.