25. Juli 2018, 18:49 Uhr Bilanz Erfolgreich vernetzt

Kulturreferent Hans-Georg Küppers über neue Verbindungen, andere Kooperationen und Tourismuswerbung abseits von Bier und FC Bayern

Interview von Susanne Hermanski

SZ: Herr Küppers, was hat das institutionenübergreifende Faust-Festival für die Kulturstadt gebracht?

Hans-Georg Küppers: München hat mit dem Thema Faust einen Überraschungserfolg verbucht, denn es hat sich eine Kulturinitiative entwickelt, die über 500 Veranstaltungen auf die Beine gestellt hat. Das Publikum hat diese Fülle interessiert aufgenommen - die Universalität des Themas und seine vielen Facetten, die aufgefächert wurden, haben auch viele verschiedene Anknüpfungspunkte ermöglicht. Es haben sich dafür Institutionen miteinander vernetzt, die bislang noch nie gemeinsam etwas auf die Beine gestellt haben.

Sind die Zeiten des eifersüchtigen Inseldenkens in der Münchner Kulturszene etwa vorbei?

Wir stellen schon seit Längerem fest, dass der Wunsch nach Vernetzung bei den Kultureinrichtungen zunimmt. Und das aus Überzeugung, weil man gerne sparten- und institutionenübergreifend arbeitet. Neues lässt sich leichter entwickeln, wenn man seine Expertise zugunsten des gemeinsamen Ziels teilt.

Was war aus Ihrer Sicht für die Kulturschaffenden selbst des Pudels Kern bei diesem Festival?

Das Besondere war diesmal, dass die potenziellen Partner über ein "Suche-/Biete"- Forum miteinander in Verbindung gebracht wurden. Es gab also beispielsweise Institutionen mit einer Idee für eine Ausstellung, Lesung oder ein Konzert und auf der anderen Seite gab es Anbieter von Räumen oder Institutionen, die gerne an einem Projekt mitwirken wollten. So konnten Vernetzungen multilateral und in relativ kurzer Zeit in konkrete Kooperationen münden.

Wäre es sinnvoll, das irgendwie zu erhalten?

Sicherlich wird einiges davon bestehen bleiben. Denn wer gemeinsam erfolgreich an einem Vorhaben gearbeitet hat, knüpft an eine solche Erfahrung gerne wieder an.

Sollte man so ein Festival mit einem anderem Thema wieder einmal versuchen?

Das findet zu verschiedenen Themen bereits statt. Beispielsweise bei den Reihen "Was geht? Kunst und Inklusion" oder "1914/2014. Die Neuvermessung Europas", an denen sich knapp 100 Kulturinstitutionen und Kunstschaffende beteiligt hatten. Oder aktuell in der Vorbereitung einer Reihe zur Räterepublik. Da wird es um die Demokratie gehen, und über 100 Akteure sind am Programm beteiligt.

Eine Idee der Veranstalter war auch, München einmal jenseits von Wiesn, BMW und FC Bayern als Kulturstadt deutschlandweit und international zu präsentieren. Schon auf der ITB 2017 hat des Münchner Tourismusmarketing das Festival vorgestellt. Hat das funktioniert?

München positioniert sich ja seit Langem als Kulturstadt mit seinen 60 Museen, den vielen Bühnen und der regen freien Szene. Ein Aufhänger wie das Faust-Festival, der viele Akteure sichtbar macht, ist eine schöne Sache. Im Tourismus hat man den Slogan "Kulturgenuss und Genusskultur" formuliert. Denn was die Gäste dieser Stadt besonders schätzen, ist das reichhaltige Kulturangebot, die hohe Aufenthaltsqualität und das tolerante Miteinander in der Stadt. Dass es daneben auch eine Begeisterung für das gemeinsame Feiern, Fußball und bayerische Automobile gibt, muss ja nicht schaden.