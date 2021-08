Die Bäderbilanz für München zur Halbzeit der Sommerferien in Bayern fällt angesichts des weitgehend gemischten Wetters und coronabedingter Kapazitätsgrenzen positiv aus: Bis Mitte August zählten die Freibäder bereits rund 587 000 Besucherinnen und Besucher. Badegäste im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren haben in diesem Jahr auf Beschluss des Stadtrats freien Eintritt, seit der Eröffnung der Freibäder waren das schon rund 88 000. Nicole Gargitter von der Bäderleitung der Stadtwerke München ist angesichts des über lange Strecken eher kühlen Sommers mit den Zahlen sehr zufrieden. "2020 zählten wir knapp 600 000 Besucherinnen und Besucher in der Sommersaison, davor wurde in heißen Sommern auch mal die Eine-Million-Marke geknackt", erklärte Gargitter. "Wir sind froh, dass wir nun schon im zweiten Jahr trotz Corona-Einschränkungen so vielen Menschen Sport, Bewegung und Erholung bieten können." Als besonders erfreulich wertete Gargitter, "dass bisher kein einziger nachverfolgbarer Ansteckungsfall in den Freibädern lokalisiert wurde".