Von Maximilian Hossner

Wenn es um Freizeit geht, haben junge Menschen heutzutage fast immer die passende App parat, um Aktivitäten zu finden, zu dokumentieren oder sich auszutauschen. Für die Münchner Kneipenkultur gibt es so etwas nicht, obwohl die am Aussterben ist. Dabei sind Kneipen wichtig für die Gesellschaft, sagen Ökonomen. Wirtshäuser stärken den Zusammenhalt – gerade in der kleinen Kneipe um die Ecke, wo jeder jeden kennt, wo man sich trifft, miteinander trinkt und ratscht. In den Kneipen entsteht so etwas wie Sozialkapital.