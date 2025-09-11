Das Oktoberfest ist auch ein Aushängeschild für bayerisches Bier. Doch die Branche steckt in der Krise. Der Chef des Brauerbunds über die Bedeutung der Wiesn, alkoholfreie Varianten und zu billiges Bier in Supermärkten.

Interview von Astrid Becker

Die Wiesn gilt als weltweit größte Werbeveranstaltung für Bier. Doch profitieren die bayerischen Brauereien auch davon – oder doch nur die Münchner? Sicher ist: Der Branche geht es insgesamt nicht gut. Sinkende Nachfrage im Inland und steigende Kosten setzen die Brauer zunehmend unter Druck. Alkoholfreies Bier und der Export sorgen noch für ein wenig Entlastung – vorwiegend in Bayern, wo der Export 2024 mit 2,44 Prozent im Gegensatz zu Restdeutschland (knapp unter einem Prozent) deutlicher gestiegen ist. Welche Rolle dabei das Oktoberfest spielt, erklärt Lothar Ebbertz, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Brauerbunds.