Wie gehen Brauereien mit sinkendem Konsum um? Ein Gespräch mit dem Erdinger-Chef und dem Geschäftsführer des Bayerischen Brauerbundes darüber, warum alkoholfreies Bier kein Allheilmittel ist – und was sie vorhaben.

Auf Volksfesten wie dem Oktoberfest wird noch Bier getrunken – aber ansonsten nimmt der Konsum stetig ab.

Der Bierkonsum sinkt, die Gastronomie kämpft, die Kosten laufen den Brauern davon. Stefan Kreisz ist Chef der Privatbrauerei Erdinger Weißbräu und seit Mai Präsident des Bayerischen Brauerbundes. Er führt den Verband in turbulenten Zeiten. Gemeinsam mit Verbandsgeschäftsführer Lothar Ebbertz spricht er über den Biermarkt, Wirtshäuser, junge Biertrinker – und die Wiesn.