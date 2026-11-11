Zum Hauptinhalt springen

Brauereien in Bayern„Die Menschen trinken schon noch Bier, aber seltener und bewusster“

Lesezeit: 4 Min.

Auf Volksfesten wie dem Oktoberfest wird noch Bier getrunken – aber ansonsten nimmt der Konsum stetig ab.
Auf Volksfesten wie dem Oktoberfest wird noch Bier getrunken – aber ansonsten nimmt der Konsum stetig ab.
Foto: Johannes Simon

Wie gehen Brauereien mit sinkendem Konsum um? Ein Gespräch mit dem Erdinger-Chef und dem Geschäftsführer des Bayerischen Brauerbundes darüber, warum alkoholfreies Bier kein Allheilmittel ist – und was sie vorhaben.

Interview von Astrid Becker

SZ bei Google bevorzugen

Der Bierkonsum sinkt, die Gastronomie kämpft, die Kosten laufen den Brauern davon. Stefan Kreisz ist Chef der Privatbrauerei Erdinger Weißbräu und seit Mai Präsident des Bayerischen Brauerbundes. Er führt den Verband in turbulenten Zeiten. Gemeinsam mit Verbandsgeschäftsführer Lothar Ebbertz spricht er über den Biermarkt, Wirtshäuser, junge Biertrinker – und die Wiesn.

Zur SZ-Startseite

ExklusivKnappe Ressource
:Wie sich Brauereien an Münchens wertvollstem Wasser bedienen – und die Stadt es durchwinkt

Tiefengrundwasser gilt als Notreserve. Doch große Bierhersteller nutzen es auch für Limo und zum Spülen. Interne Dokumente zeigen nun, wie die Unternehmen großen Druck ausüben, dass es für sie einfach und billig bleibt.

SZ PlusVon Bernd Kastner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite