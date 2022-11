Von Franz Kotteder

In der Jahreszeit der Weinmessen ist es gut, daran erinnert zu werden, dass es noch andere Getränke gibt. Der Münchner Autor Karl-Heinz Hummel weist zurecht darauf hin, wenn er sagt: "Nicht nur Wein wird gelesen, auch Bier kann gelesen werden!" Das trifft offenbar auch noch auf großes Interesse. So ist die Lesung aus dem schönen Roman "Thereses Töchter" (Volk-Verlag, 568 Seiten, 24 Euro) von Marta Haberland, in dem es um die Geschichte der Augustiner-Brauerei geht und die am kommenden Mittwoch im Augustiner-Stammhaus stattfindet, bereits ausverkauft. Lesen kann man das Buch (und damit Bier) natürlich trotzdem. Für sich halt. Nicht nur für sich, sondern auch für andere, lesen aber an diesem Freitagabend im Theater im Fraunhofer die Schriftstellerin Fabienne Pakleppa und der bereits erwähnte Karl-Heinz Hummel eigene Texte zum Thema Bier, dazu werden Fotos des Fotografen Volker Derlath gezeigt. Der ist ein großer Fan des bayerischen Nationalgetränks - und jetzt kommt ein Halbsatz, den eitle Kolumnisten wie ich zurecht fürchten, nämlich: "die Älteren unter uns werden sich noch erinnern". Volker Derlath hat bis 2008 viele Jahre lang in der SZ unter anderem die Kolumnen "Das Paar der Woche" und "Die andere Seite" fotografiert. Er hat aber auch unter dem Titel "Sei mir gegrüßt, du Held im Schaumgelock" einen Sammelband mit Lyrik zum Thema Bier herausgegeben, ebenfalls im offenbar einschlägig vorbelasteten Volk-Verlag (112 Seiten, 14,90 Euro). Das Zitat aus einem schwärmerischen Biergedicht des Münchner Literaturnobelpreisträgers Paul Heyse gibt auch der gemeinsamen Lesung den Titel ("Sei mir gegrüßt, du Held im Schaumgelock", Lesung im Theater im Fraunhofer, Fraunhoferstraße 9, Freitag, 25. November, 20 Uhr, Eintritt 12 Euro, ermäßigt 8 Euro, Telefon 26 78 50, www.fraunhofertheater.de).

Perlen im Esszimmer

Bier ist zweifellos ein eher bodenständiges Getränk, auf der allgemeinen gesellschaftlichen Werteskala steht Champagner dann doch etwas höher. Ein Menü mit Bierbegleitung wird man deshalb in einem Sternerestaurant kaum bekommen, eines mit Champagner sehr viel eher. Auch der Zwei-Sterne-Koch Bobby Bräuer vom Esszimmer in der BMW-Welt macht da keine Ausnahme. Demnächst präsentiert er in seinem Restaurant Perlen im Esszimmer: ein Fünf-Gang-Menü, begleitet von fünf verschiedenen Champagnern der Marke Laurent-Perrier (Perlen im Esszimmer, BMW-Welt, Am Olympiapark 1, Donnerstag, 8. Dezember, 19 Uhr, pro Person 340 Euro inklusive Getränke, Reservierung unter Telefon 35 89 91-814 oder www.feinkost-kaefer.de/reservierung-esszimmer).