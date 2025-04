Einmal nachts im Museum – jedem ist der gleichnamige Filmklassiker ein Begriff, in dem Ausstellungsstücke zum Leben erwachen und spannende Abenteuer warten. Spannend wird es auch am Abend des 4. April in den Münchner Bibliotheken. Unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken.“ findet die „Nacht der Bibliotheken“ erstmals auch in Bayern statt.