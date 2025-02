Er rollt das „R“, er zehrt vom Schmäh, und beim Hören seiner Songs mag man das große Idol zitieren: „Wer hat den Mann mit dem Koks bestellt?“ Auch sein Sprechgesang erinnert an Falco, diese erzählerische Präpotenz, die harte Betonung bei maximaler Lässigkeit, die zwielichtigen Oden an Wien .

Bibiza, so heißt der junge Pop-Casanova aus Österreich, pariert Falco-Vergleiche gerne mit dem obligatorischen Verweis auf die künstlerische Eigenständigkeit. Mit der übermächtigen Referenz spielt er freilich selbst. Im Video zur Cro-Gedächtnis-Nummer „aufnimmawiederschaun“ muss er sich im Intro sagen lassen: „Ich brauch’ von dir mal ein paar wirkliche Hits! Diese ganze Wiener Falco-Schickeria-Scheiße, ich hab’ da keinen Bock mehr drauf.“

Bock auf Bibiza haben indes immer mehr. Seine Club-Tour zum im Herbst 2024 erschienenen neuen Album (sein bisher bestes) ist nahezu ausverkauft. Verwunderlich ist das nicht. Denn seine Live-Shows sind berauschende Feste.

Auf der Bühne ist eine Bar aufgebaut, der Schriftzug „Bis einer weint“, so heißen die aktuelle Platte und der Titeltrack, läuft in Leuchtbuchstaben im Kreis. Bibizas Band macht gehörig Druck, beim Konzert Mitte Februar in der Großen Freiheit 36 in Hamburg erweist sich das Publikum von Beginn an als textsicher und tanzfreudig. „Das Leben ist kein Wunschkonzert“, singt Bibiza im zweiten Song des Abends und beweist: Das Leben mag kein Wunschkonzert sein, sein Auftritt ist es durchaus.

Franz Bibiza (vorne) und seine Band. Das Foto ist auf der aktuellen Tour entstanden. (Foto: Janne Hansberg)

Ein bisschen Falco ist Franz Bibiza, so heißt der 1999 in Wien (Mariahilf) geborene Österreicher bürgerlich, aber zweifelsohne. Nämlich in der Art und Weise, den seit Jahrzehnten auserzählt geglaubten Pop konsequent neu zu denken. Er vermischt knackigen Funk und minimalistisch gebaute Beats, Hip-Hop, Indie-Rock und Deutschpop à la Cro. Über diesen supermodernen Bibiza-Sound legt er seine fabulierende Stimme, und ja, doch: Seine Stimme klingt, wie Falco aussieht.

Neue starke Songs mit Ohrwurmpotenzial hat er jede Menge zu bieten: vom feministischen „Tanzen“ über den NDW-Stampfer „Donau“ zum verschmitzten „Discoschnupfen“ (im Video dazu mischt die Wiener Schauspielwucht Nicholas Ofczarek mit). Bist du deppert, das hat Schmackes! Einen dezenten Stimmungswandel vom ersten Kracher-Album „Wiener Schickeria“ (2023) zu „Bis einer weint“ (2024) gibt es indes auch: Nach dem puren Exzess lässt Bibiza nun auch die eine oder andere Grübelei zu („Luxusparese“, über das Arm-Reich-Gefälle und gesellschaftliche Ausgrenzung).

YouTube Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von YouTube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

Beim Auftritt in Hamburg offenbart sich noch eine andere Seite des Künstlers, der sich einreiht in die österreichischen Pop-Wunder der vergangenen Jahre, von Wanda und Bilderbuch bis Granada und Yung Hurn: Bei all dem halbstarken Stenz-Schickeria-Schick, den der Wiener zelebriert – Bibiza ist ein Guter, ein Lieber. Er erklärt sein Konzert unter lautem Jubel (vor allem der anwesenden Frauen) zum „Safe-Space“. „Depperte Anmachen“ hätten hier keinen Platz. An einer anderen Stelle fragt er hinaus in die braunen Ecken Europas, „warum so viele Arschlöcher Rechts wählen?“ Später skandiert er: „Optimismus!“

Bibiza mag gewisse Ähnlichkeiten mit Falco haben, aber seine eigene Handschrift ist bereits zu stark für eine Kopie.

Bibiza, Samstag, 1. März, 20 Uhr, Tonhalle, München; weitere Shows in Österreich unter bibiza.at