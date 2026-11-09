Der Baum liegt mitten auf einem Weg im Englischen Garten. Dort, wo eine Unterführung unter dem Mittleren Ring hindurchführt. Gelbes, orangefarbenes und braunes Laub ist um ihn herum verteilt – und Holzspäne. Zumindest liegen sie neben dem kleinen Rest, der vom Fuß des Baumes noch übrig geblieben ist. Ein klarer Hinweis darauf, wer den Baum da mitten auf den Weg hat stürzen lassen. Es war nicht etwa ein starker Sturm, sondern ein kleines, ebenfalls ziemlich starkes Tier.

120 bis 150 Biber gibt es in München laut dem Referat für Klima- und Umweltschutz (RKU), und ein paar davon leben im Englischen Garten. Die Parkverwaltung schätzt die Zahl auf „derzeit etwa zehn bis fünfzehn Biber“, und einer davon dürfte für den vorübergehend blockierten Weg im Englischen Garten verantwortlich sein. „Eine Nacht“ – länger sollte es nicht gedauert haben, den Baum zu fällen, schätzt Stephan Marhold. Er ist Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde und einer der drei hauptamtlichen Biberberater der Stadt München. Biber fällen Bäume „einerseits, um Material zum Dammbau zu generieren, andererseits, um im Winter Nahrung zu finden“, erklärt das RKU. Gerade in der kalten Jahreszeit, wenn die Nagetiere nicht mehr so viel zu fressen finden, ernähren sie sich oft von Baumrinde, und weil sie nicht gut klettern können, müssen sie eben anders vorgehen, um an diese heranzukommen.

Ungewöhnlich ist es daher nicht, dass im Englischen Garten mehrere Bäume ein wenig angenagt aussehen. „An allen Fließgewässern sind Biber“, bestätigt Marhold. Vor allem am Tivoli-Kraftwerk sei eine beeindruckende Biberburg zu sehen. Die Nähe des Menschen stört den Biber dabei nicht weiter. Dass die Nagetiere in Bayern jetzt wieder so weit verbreitet sind, ist allerdings alles andere als selbstverständlich.

Am Tivoli-Kraftwerk ist ein Biber beheimatet. Foto: Robert Haas

Denn schon 1867 waren die Tiere im Freistaat ausgerottet. Zu viel hatten die Biber den Menschen zu bieten: Fleisch, das vor allem in der Fastenzeit gegessen wurde, Fell für Pelzmäntel und Hüte und das sogenannte Bibergeil – eine klebrige Substanz, die Biber absondern, um ihr Fell zu pflegen und ihr Revier zu markieren. Es galt lange als Heilmittel, konnte aber nur gewonnen werden, indem man die Tiere tötete. In den 1960er-Jahren wurden Biber wieder in Bayern angesiedelt. Heute sind sie eine streng geschützte Art.

Die „friedliche Koexistenz von Mensch und Tier zu fördern“, sei das Hauptziel ihrer Arbeit, sagt Marhold. Viele Leute riefen die Biberberater aber auch einfach nur an, um zu erzählen, dass sie einen Biber gesehen hätten. Manchmal gebe es aber auch Probleme. Das ist zu erwarten, immerhin sind Biber in Deutschland die größten heimischen Nagetiere. Sie können bis zu 1,30 Meter groß und bis zu 30 Kilo schwer werden. Solange sie nicht bedrängt werden, sind die Tiere aber nicht aggressiv. Bei umfallenden Bäumen dagegen „könnte es für Menschen zu gefährlichen Situationen kommen“, warnt das RKU. Die Betonung liegt allerdings auf „könnte“. Ihm sei kein Fall bekannt, in dem ein Mensch durch einen Baum verletzt worden sei, den ein Biber gefällt habe, erklärt Marhold.

Wenn Biber Schäden verursachen, kann man Entschädigung beantragen

Im Englischen Garten kontrollieren Experten des Kompetenzstützpunkts Baummanagement die Bäume „mindestens einmal jährlich“, teilt die Bayerische Schlösserverwaltung mit. Zudem seien täglich Mitarbeiter der Parkverwaltung dort unterwegs, die „mögliche Beschädigungen“ melden. Dass ein Biber für Schäden verantwortlich sei, komme aber nur äußerst selten vor.

Für seinen Bau braucht der Biber reichlich Material. Foto: Robert Haas

Gegen allzu viel Nagen helfen mitunter Drahtgitter. Foto: Robert Haas

Falls allerdings doch einmal ein größerer Schaden durch Biber entstehen sollte, gibt es in Bayern einen Entschädigungsfonds. Land-, Teich- und Forstwirte könnten dort einen Antrag stellen, sagt Marhold. Das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz sammle alle Schäden und teile dann die Summe des Fonds unter den Geschädigten auf. Um die 80 Prozent bekomme man so zurück, meint der Biberberater. Insgesamt seien die Schäden, die Biber verursachen, aber überschaubar. Menschen, die durch den Englischen Garten spazieren, müssen sich eher keine Sorgen machen, dass ihnen ein Baum auf den Kopf fällt oder sie über einen Baum auf dem Weg stolpern, sondern können stattdessen entspannt Ausschau nach einer Biberburg halten.