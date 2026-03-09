Das Dantebad in Gern ist als Warmfreibad auch beliebt, wenn die restlichen Münchner Bäder noch im Winterschlaf liegen. Für Tiere ist es allerdings eher nicht gedacht. Dennoch fanden Mitarbeiter des Bades am Samstagnachmittag in einem der Schwimmbecken einen Biber. Weil das Becken nur halb gefüllt war, konnte das Tier aus eigener Kraft nicht mehr entkommen.