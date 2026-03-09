Das Dantebad in Gern ist als Warmfreibad auch beliebt, wenn die restlichen Münchner Bäder noch im Winterschlaf liegen. Für Tiere ist es allerdings eher nicht gedacht. Dennoch fanden Mitarbeiter des Bades am Samstagnachmittag in einem der Schwimmbecken einen Biber. Weil das Becken nur halb gefüllt war, konnte das Tier aus eigener Kraft nicht mehr entkommen.
Die Mitarbeiter bauten eine Art Steg, verbunden mit einer Leiter. Den Steg akzeptierte der Biber, mit der Leiter konnte er sich jedoch nicht anfreunden. So wurde die Feuerwehr alarmiert. Die konstruierte eine Holzrampe, die das Tier nach kurzer Bedenkzeit annahm und aus dem Becken kletterte. Offenbar unverletzt und ohne die Helfer zu beachten, verließ der Biber das Bad.