Einsatz im FreibadFeuerwehr befreit Biber aus Schwimmbecken im Dantebad

Rettungsaktion für den Biber: Die von Schwimmbad-Mitarbeitern angebrachte Leiter ist ihm offenbar suspekt, erst über eine Rampe der Feuerwehr findet er seinen Weg in die Freiheit.
Berufsfeuerwehr München/dpa

Mitarbeiter des Bades entdecken in einem halb gefüllten Becken einen Biber. Erst mithilfe der Feuerwehr entkommt das Tier seiner misslichen Lage.

Das Dantebad in Gern ist als Warmfreibad auch beliebt, wenn die restlichen Münchner Bäder noch im Winterschlaf liegen. Für Tiere ist es allerdings eher nicht gedacht. Dennoch fanden Mitarbeiter des Bades am Samstagnachmittag in einem der Schwimmbecken einen Biber. Weil das Becken nur halb gefüllt war, konnte das Tier aus eigener Kraft nicht mehr entkommen.

Die Mitarbeiter bauten eine Art Steg, verbunden mit einer Leiter. Den Steg akzeptierte der Biber, mit der Leiter konnte er sich jedoch nicht anfreunden. So wurde die Feuerwehr alarmiert. Die konstruierte eine Holzrampe, die das Tier nach kurzer Bedenkzeit annahm und aus dem Becken kletterte. Offenbar unverletzt und ohne die Helfer zu beachten, verließ der Biber das Bad.

