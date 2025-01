Die kommende Biathlon -Saison wird mit einem Show-Event im Münchner Olympiapark eröffnet. Am 19. Oktober trifft sich die Weltelite erstmals zu den Schauwettkämpfen auf Skirollern in der Landeshauptstadt Bayerns, wie der Weltverband IBU am Rande des Weltcups in Ruhpolding verkündete. Voraussichtlich soll es die Saisoneröffnung auch 2026 und 2027 in München geben.

Sechs Wochen vor dem Start des Olympia-Winters treten im Hauptrennen 60 Männer und 60 Frauen in jeweils vier Vorläufen an. Bei dem sogenannten Super-Sprint werden allerdings keine Weltcup-Punkte vergeben. Für die Rennen wird auf einem Teil des Sees im Olympiapark ein temporärer Schießstand mit 15 Bahnen errichtet. Geschossen wird mit normalen Kleinkaliber-Gewehren.

SZ Good News : Gute Nachrichten aus München – jetzt auf Whatsapp abonnieren Mehr positive Neuigkeiten im Alltag: Die Süddeutsche Zeitung verbreitet jeden Tag auf Whatsapp ausschließlich schöne und heitere Nachrichten aus München und der Region. So können Sie ihn abonnieren.

„Ich finde es cool, vor allem in München. Für uns Ruhpoldinger ist das fast vor der Haustür“, sagte Gesamtweltcup-Spitzenreiterin Franziska Preuß. Sie verbindet mit dem Event auch Hoffnungen auf eine besondere Stimmung: „Jeder hat die Sportevents in den letzten Jahren in München verfolgt, da war immer Begeisterung. Es wäre natürlich cool, wenn Biathlon das auch auslöst.“

Das rasante Wettkampfformat ist auf Tempo und Spannung ausgelegt. In den Vorläufen mit jeweils 15 Starterinnen oder Startern werden die Besten ermittelt, die in einem Finale gegeneinander antreten. Die Laufrunde soll etwa 1,7 Kilometer lang sein.

Das Biathlon-Eröffnungsfestival mit dem Namen Loop One startet bereits am 18. Oktober. Am Samstag sollen Para-Biathlon und der Nachwuchs im Mittelpunkt stehen. Ziel sei es, in urbaner Umgebung auch ein jüngeres Publikum zu gewinnen und den Sommer-Biathlon ohne Schnee und Ski weiterzuentwickeln. „Wenn es die Möglichkeit gibt, dann wäre ich gerne dabei. Im Olympiapark laufen und schießen – das ist schon etwas Besonderes“, sagte Preuß.