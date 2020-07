Mit 1,5 Millionen Euro will der Bezirk Oberbayern dieses Jahr regionale Kunst und Kultur unterstützen. Etwa 85 000 Euro wurden schon im Mai ausgezahlt. Es handelte sich um Zuschüsse unter 2500 Euro, die von Bezirkstagspräsident Josef Mederer frei vergeben werden konnten. Auf seiner Sitzung am Mittwoch bewilligte der oberbayerische Bezirkstag nun etwa 1,36 Millionen Euro. Etwa 270 oberbayerische Kulturprojekte und Initiativen können so bezuschusst werden.

Mit der Kulturförderung des Bezirks Oberbayern werden überregional bedeutsame Projekte mit maximal zehn Prozent der Gesamtkosten, höchstens jedoch mit 15 000 Euro unterstützt. Die diesjährige höchstmögliche Förderungssumme liegt etwas niedriger bei 13 537 Euro. Grund ist die Vielzahl der Anträge, die eine Kürzung der Zuschüsse notwendig machte.

Die Unterstützung in voller Höhe wird gezahlt, wenn die Veranstaltungen tatsächlich stattfinden. Bei Veranstaltungen, die wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, beteiligt sich der Bezirk Oberbayern gegen einen Nachweis mit zehn Prozent an den Kosten, die für die Vorbereitungen angefallen sind. "Wir hoffen sehr, dass nicht allzu viele Vorhaben betroffen sind. Aber wo es so ist, lassen wir die Vereine und Verbände nicht im Regen stehen", teilte Bezirkstagspräsident Josef Mederer in einer Pressemitteilung mit.