Von Jürgen Wolfram

München rühmt sich gern als Stadt des Sports. Ein Beleg für entsprechende Ambitionen ist allemal die Bezirkssportanlage an der Siegenburger Straße. Dort trainieren mit mehr als 40 Mannschaften die Fußballer des BSC Sendling 1918, des SC Arminia sowie des FC Ludwigsvorstadt, zudem die Hockeyspieler des HLC Rot-Weiß München und mehrere Hobbyteams. Ein Hort des Schulsports ist die Anlage obendrein. Jetzt werden die Freisportflächen saniert und ein Neubau des Betriebsgebäudes errichtet. Das bringt viel Beifall vom Spielfeldrand. Unsportlich behandelt fühlen sich in diesem Szenario lediglich die Lokalpolitiker des Bezirksausschusses (BA) Sendling-Westpark. Denn die Planungen laufen bisher komplett an ihnen vorbei.

Die Fraktionsvorsitzenden von Grünen und CSU, Maria Hemmerlein und Alfred Nagel, nannten es "ungut" und "skandalös", wie die Stadtteilvertretung bei der Erneuerung der Bezirkssportanlage übergangen werde. An Mahnungen zur besseren Beteiligung in Richtung Sportamt habe es nicht gefehlt, beteuerte der BA-Vorsitzende Günter Keller (SPD), auch im Büro des Oberbürgermeisters habe man sich bereits gemeldet. Doch es herrsche seit Monaten "Totenstille". Die Stadtspitze aber soll wissen: "Wir bleiben da am Ball." Es gehe nicht an, dass Vertreter des Referats für Bildung und Sport mit den Sportvereinen inzwischen über Kunstrasenplätze verhandelten, und der politischen Stadtteilvertretung bleibe die Rolle einer Zuschauerin, die allenfalls gerüchteweise von den Ergebnissen erfahre.

Detailansicht öffnen Ein Platz für viele Mannschaften: Auf der Bezirkssportanlage an der Siegenburger Straße trainieren mehr als 40 Teams. (Foto: Catherina Hess)

Die Einbindung in die Neuplanung ist dem Bezirksausschuss Sendling-Westpark schon deshalb wichtig, weil er nicht mit allen ihm bekannten Details der Konzeption einverstanden ist. So erteilt er Überlegungen eine Absage, die Wohnung des Platzwartes künftig als Gymnastik- oder Mehrzweckraum zu nutzen und die hausmeisterähnliche Position aus Kostengründen gänzlich abzuschaffen. Vor allem die CSU-Fraktion hält dies für "problematisch", während zumindest die Grünen Platzwarte schon auch "antiquiert" finden, besonders weil nie von "Platzwartinnen" die Rede sei. Fragwürdig erscheint den Lokalpolitikern zudem die Intention, Bezirkssportanlagen mehr und mehr in "Freisportanlagen" umzuwandeln und für die Allgemeinheit zu öffnen. Sie verstehen dies umso weniger, als es heute schon jedermann gestattet sei, sich auf diesen Flächen sportlich zu betätigen.

Unterdessen werden immer mehr Einzelheiten des Sanierungsvorhabens an der Siegenburger Straße 51 bekannt. Danach ist mit der Fertigstellung des neuen, zweistöckigen Sportbetriebsgebäudes im vierten Quartal 2024 zu rechnen. Die Freisportflächen sollen in unterschiedlichen Phasen bearbeitet werden, sodass Teile der Anlage stets für den Vereins- und Breitensport nutzbar bleiben.