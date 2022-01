Den morgendlichen Elterntaxi-Corso möchten die Sendlinger Lokalpolitiker am liebsten komplett aus dem Viertel verbannen, nicht nur vor Schulen, sondern auch vor Kitas. Das demnächst fertige städtische Haus für Kinder am Westende der Wackersberger Straße, kurz vor dem Kidlerplatz, soll daher keine Hol- und Bringzone mit reservierten Stellplätzen für Eltern bekommen. Die städtische Planung sieht bisher vor, fünf Parkplätze frei zu halten, was der Bezirksausschuss, wie auch bei anderen Kitas im Viertel, als unnötig ablehnt, aus verkehrs- und aus pädagogischen Gründen: Kinder, die mit ihren Eltern zu Fuß oder per Rad kämen, würden ihr Viertel unmittelbarer erleben, hieß es im Bezirksausschuss.