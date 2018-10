10. Oktober 2018, 18:48 Uhr Bezahlbare Unterkünfte Stadt baut Wohnungen für Azubis

Im Rahmen eines millionenschweren Modellprojekts schafft die Stadt gemeinsam mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewofag neuen Wohnraum speziell für junge Auszubildende. Gerade Azubis hätten es besonders schwer, in München eine bezahlbare Bleibe zu finden, begründet das Wirtschaftsreferat die Maßnahme. Am Innsbrucker Ring würden derzeit Wohnungen für 124 Azubis fertiggestellt, die im April 2019 bezogen werden könnten. Für den Bau hat die Stadt der Gewofag ein Darlehen von mehr als zehn Millionen Euro bereitgestellt. Das Angebot richte sich an Unternehmen mit Ausbildungsbetrieb innerhalb der Stadt, die mit der Gewofag befristete Mietverträge abschließen können und die Apartments dann an ihre Azubis weitervermieten. Volljährige Auszubildende können sich aber auch direkt bei der Gewofag bewerben. Die Monatsmieten liegen zwischen 448 und 590 Euro, wovon die Azubis aber nur einen Anteil von 290 bis 375 Euro selbst bezahlen sollen, den Rest übernehmen ihre Betriebe. Bei einem zweiten Bauvorhaben an der Leibengerstraße in Riem sollen weitere 151 Apartments bis zum Sommer 2022 fertig werden, in die dann Azubis und städtische Bedienstete einziehen sollen. Bezahlbarer Wohnraum wird in München immer mehr zu einem wichtigen Standortfaktor für Unternehmen, weil sich Arbeitskräfte die Stadt schlicht nicht mehr leisten können. Im vergangenen Jahr blieben insgesamt 1386 Ausbildungsplätze unbesetzt.