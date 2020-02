Die "Münchner Stadtanleihe" ist nun auf dem Markt. Private Anleger können von sofort an in den Filialen der Hypo-Vereinsbank und der Stadtsparkasse die von der Stadt herausgegebenen Papiere erwerben, die in einer Mindeststückelung von 1000 Euro angeboten werden. Die Anleihe läuft bis zum 18. November 2032 und ist mit einem Coupon von 0,25 Prozent ausgestattet, die Zinszahlungen erfolgen jährlich. Sowohl der Kauf des Papiers als auch dessen Depotverwahrung sind kostenfrei. Bei der Münchner Stadtanleihe handelt es sich um einen sogenannten "Social Bond", das erlöste Geld soll vor allem Mietern zugute kommen.

Mit der Emission der Stadtanleihe erhielten die Münchner die Chance, sich "sozial und nachhaltig verantwortlich für ihre Heimatstadt zu engagieren", erklärt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). "Die eingenommenen Gelder werden wir vor allem dafür nutzen, mithilfe unseres Vorkaufsrechts weiter Wohnungen zu erwerben und sozial verträgliche Mieten bieten zu können." Im Rathaus war die Stadtanleihe durchaus umstritten gewesen, da sie - mit Ausnahme des Etiketts "Social Bond" - über keine verbindliche Zweckbindung im Interesse der Mieter verfügt, also theoretisch auch für soziale Zwecke im Haushalt versickern kann. Reiter verweist jedoch auf seine politische Zusage.