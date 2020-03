Für den 13. Tag der Laienmusik können sich Interessierte noch bis Freitag, 3. April, bewerben. Bei dieser Veranstaltung zeigen Münchens Hobbymusikerinnen und -musiker ihr Können bei öffentlichen Konzerten im Gasteig. Die Bandbreite reicht dabei von Klassik über Schlager zur Volksmusik, vom Chor über den Liedermacher zum Orchester, von Bayerischem bis zu Asiatischem. Geplant sind rund 40 Auftritte auf vier Bühnen am Sonntag, 19. Juli, im Gasteig zwischen 14 und 19 Uhr. Veranstaltet wird der Tag der Laienmusik von der Stadt München. Bewerber sollten ihre Hörproben und Informationen zur Person oder Gruppe bis spätestens 3. April an Judith Becker senden unter "Laienmusik", Am Glockenbach 11, 80469 München oder post@judith-becker.de. Weitere Informationen via www.muenchen.de/musik oder per Mail beim Kulturreferat luzia.huber@muenchen.de.