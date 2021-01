Von SZ-Autoren

Bewegen: Die Füße zum Himmel

Detailansicht öffnen Wie kommen die Füße in die Luft, wenn man das zuletzt als Kind getan hat? Das zeigt "Lucie In The Sky" auf fast 280 Seiten ihres neuen Buches "Handstand Training", ohne viel Blabla, dafür mit Hunderten Übungen. (Foto: Riva Verlag)

Eine der beliebtesten Herausforderungen (neudeutsch: Challenges) auf den Social-Media-Plattformen war es 2020, sich im Handstand die Hose aus- und wieder anzuziehen. Wer nun sagt, "so ein Schmarrn, wozu soll das gut sein?", zählt vermutlich zu jenen Personen, die lieber mit beiden Füßen auf dem Boden stehen, etwa weil sie sich keinen Handstand (zu)trauen. Dabei gibt es gute Gründe für einen Handstand, findet die Allgäuer Akrobatik- und Yogalehrerin Lucie Beyer: Kopfüber zu sein, wirke sich positiv auf die Gesundheit aus, etwa auf Herz, Hirn, Kreislauf, Haut, Atmung und mehr. "A handstand a day keeps the doctor away", ist eines ihrer Mottos. Nach einem Handstand fühle sie sich wie nach einem Espresso: wach und klar. Schön und gut, aber wie kommen nun die Füße in die Luft, wenn man das zuletzt als Kind getan hat? Das zeigt "Lucie In The Sky" auf fast 280 Seiten ihres neuen Buches "Handstand Training", ohne viel Blabla, dafür mit Hunderten Übungen: Muskeltraining für Bauch und Fingerspitzen, Vorübungen im Kopfstand, diverse Aufstiege, Partnerübungen, und Herausforderndes für Fortgeschrittene, etwa der einarmige Handstand (könnte beim Hose-Hochziehen helfen). Handstand ist so einfach wie komplex, auf jeden Fall zu meistern. "Man muss kein Zirkusartist sein", sagt Beyer, man könne sich alles "erobern". Michael Zirnstein

Geniessen: Gaumenschmeichler

Detailansicht öffnen 52 meist unkomplizierte und trotzdem raffinierte Rezepte zu Tartes der verschiedensten Art haben Norbert Krüger und die gebürtige Japanerin Risa Nagahama in dem Buch „Tartes – Von Genuss und Gemeinschaft“ versammelt. (Foto: Elsa Publishing)

Ob süß oder salzig, als Snack für zwischendurch, ob als raffinierte Vorspeise, deftiges Hauptgericht oder köstliches Dessert, mit Fleisch oder vegetarisch, wahlweise auch mal mit Buchweizen-, Kastanien- oder Mandelmehl aufgepimpt - Tartes sind unglaublich vielseitig. Nur eines ist schwierig: eine vegane Variante. Denn Mürbe- und Blätterteige verlangen einfach nach Butter. Und nicht zu vergessen das Ei und der Käse, die süße oder saure Sahne, die sich um die verschiedenen Einlagen schmiegen, die Zunge verwöhnen und dem Gaumen schmeicheln. Einfach herrlich! 52 meist unkomplizierte und trotzdem raffinierte Rezepte zu Tartes der verschiedensten Art haben Norbert Krüger, einst Sous-Chef und Chef-Patissier im Zwei-Sterne-Restaurant "Fischer's Fritz", und die gebürtige Japanerin Risa Nagahama, Köchin und Kochbuchautorin, in dem Buch "Tartes - Von Genuss und Gemeinschaft" versammelt. Fotografisch in Szene gesetzt von Joerg Lehmann. Erschienen ist es im kleinen Verlag Elsa Publishing und kostet 36 Euro. "Der rote Faden ist eine royale Rustikalität. Süßes und Salziges, Humorvolles und Ernsthaftes, niemals Langweiliges", versprechen die Autoren. Und weil sie besonders auf saisonale Produkte Wert legen, sind die Rezepte nach den vier Jahreszeiten eingeteilt - von fruchtig bis pikant, von Frühling bis Winter, stets genüsslich und immer gemeinschaftlich. Mit ausführlichen Anleitungen und wertvollen Tipps gelingen Tartes und Törtchen so gewiss. Evelyn Vogel

Lernen: Werkeln mit Humor

Detailansicht öffnen Heimwerken erlernen ohne Handanlegen, dafür mit Humor, kann man mit „Bohr’n to be wild“, in dem alles Wesentliche über Glück und Leid des Heimwerkers verhandelt wird. (Foto: Eulenspiegel Verlag)

Früher bastelten viele selbst an ihrem Auto herum. Dank der beiden konkurrierenden, typbezogenen und in Millionenauflage erscheinenden Reparaturanleitungsreihen "Jetzt helfe ich mir selbst" und "So wird's gemacht" endete dies nicht immer im Desaster. Heute ist alles unter den Motorhauben komplett verkapselt und bevor es bei den High-Tech-Vehikeln zum ersten Handgriff kommt, müssen sündteure Analysegeräte angeschlossen werden. Mit Schrauberei ist da nicht mehr viel. Ersatz war aber schnell gefunden: Was man bei der Fortbewegung dem Fachmann überlassen muss, nimmt man ihm im trauten Heim wieder ab. Vom Aufstieg der Hobby-Handwerker zeugt die Flut der Baumärkte (für die jetzt im Lockdown sogar die Lebensmitteldiscounter in die Bresche springen) und der Heimwerker-Ratgeber. Von "Trick 17" über "Heimwerken Basics" (mit dem nicht mehr zeitgemäßen Untertitel "Selbst ist der Mann") bis zum "neuen großen Heimwerkerbuch" finden sich zahllose Titel im Buchhandel. Was erstaunlich ist, da sich für jeden Handgriff vom Strahlertausch bis zum Laminatverlegen inzwischen diverse Online-Foren und Youtube-Tutorials finden lassen. Wir schlagen deshalb vor, das Heimwerken erst mal ganz ohne Handanlegen, dafür mit Humor zu erlernen. Etwa mit "Idiotensicher", das "150 Aktionen zum Nicht-Nachmachen" vorführt (Dumont). Oder mit "Bohr'n to be wild" (Eulenspiegel Verlag), in dem alles Wesentliche über Glück und Leid des Heimwerkers verhandelt wird. Oliver Hochkeppel