Zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys haben sich mehrere Kulturinstitutionen aus München und dem Umland zusammengetan, um unter dem Titel "In jedem Detail das Ganze" mit einem mehrtägigen Programm tief in die Gedankenwelt des Künstlers und einflussreichen Theoretikers einzutauchen. So widmet sich Beuys' Weggefährte Johannes Stüttgen an diesem Donnerstag um 16 Uhr im Georg-Knorr-Saal des Lenbachhauses dem Werk "Vor dem Aufbruch aus Lager I", um 19 Uhr sprechen die Zeitzeugen Bernd Klüser, Timo Skrandies und Armin Zweite in der Akademie der Schönen Künste über "Beuys und die Wunde: Was ist geblieben?". Am Freitagabend geht es in Stüttgens Tafelrede im Meta Theater Moosach bei Grafing um "Beuys und das Theater", am Samstagnachmittag spricht Stüttgen im K1 Traunreut, nahe dem Museum Das Maximum, über "Die unsichtbare Skulptur" und am Sonntagvormittag in den Münchner Kammerspielen zum Thema "Geformt soll werden, was der Welt hilft". "Unser Auftrag kommt aus der Zukunft" heißt Stüttgens Vortrag am Montag im Bürgersaal Tyrlaching und am Dienstag geht er in der Pinakothek der Moderne der "Idee der sozialen Plastik nach dem Ende des 20. Jahrhunderts" nach.