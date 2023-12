Dass sie Wände, ja ganze Gebäude mit ihrer Videokunst interessant und kurzweilig bespielen kann, hat Betty Mü schon vielfach bewiesen. Und ist damit auch international bekannt. Angefangen hat die Münchner Künstlerin mit teils kleinen Formaten in Räumen. Längst sieht man ihre Kunst aber auch auf riesigen Gebäudefassaden. "Bei meinen Videomappings projiziere ich Videos auf dreidimensionale Objekte oder Gebäude. Dabei passe ich die Projektion so an, dass sie perfekt mit der Architektur der Fassade harmoniert - und zum Beispiel Fenster oder Erker einbezieht", erklärt die Künstlerin, die es in den späten Neunzigerjahren beruflich von München nach New York verschlug, wo sie erste Erfahrungen mit Videokunst und Live-Visuals machte.

Detailansicht öffnen Eine Sequenz aus "Sparks" von Betty Mü. (Foto: Betty Mü)

Jedes Videomapping sei buchstäblich Maßarbeit, sagt Betty Mü. Zunächst wird das Gebäude detailgetreu fotografiert. Daraus fertigt sie die sogenannte UV-Map an. Auf dieser Basis gestaltet sie dann am Computer die passgenauen Videos und Animationen, die verschiedene Themen haben könnten, deren einzelne Sequenzen sich ständig verändern, in- und auseinander fließen und neue Formen bilden. Wie grandios ihre Arbeiten auf die jeweiligen Fassaden passen und wie sie Licht ins Dunkel - nicht nur der Nacht, sondern auch der Seele - bringen können, durften viele Menschen während der Pandemie im Dezember 2020 im Kunstareal erleben, wo sie mehrere Museen damit zum Leuchten brachte.

Detailansicht öffnen Betty Müs Videomapping zum 200. Geburtstag der Stadtsparkasse München. (Foto: Betty Mü)

Nun wird Betty Mü aus Anlass des 200-jährigen Bestehens der Stadtsparkasse an Silvester und Neujahr deren Zentrale im Tal spektakulär in Szene setzen. Zuerst wird es in der Silvesternacht Schlag Zwölf ein umweltfreundliches 10-minütiges digitales Feuerwerk an der Fassade geben. Danach läuft ihr Video-Mapping "Sparks" (zu Deutsch "Funken") in Endlosschleife bis 3 Uhr früh. Wiederholt wird es am 1. und 2. Januar, jeweils in der Zeit von 17 bis 21 Uhr. Am 1. Januar wird die Künstlerin von 17 Uhr an auch selbst an Ort und Stelle sein. Wer also mehr über die Kunst des Videomappings erfahren will, hat dazu dort die beste Gelegenheit.

Sparks, Videomapping von Betty Mü zum 200. Geburtstag der Stadtsparkasse München, im Tal 1, Südfassade (zwischen Marienplatz und Viktualienmarkt), Silvester 0-3 Uhr, 1. und 2. Jan., 17-21 Uhr