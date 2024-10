Als Kind habe sie – wie so viele Münchner Kindl – von der Stadtsparkasse zum Weltspartag ein Sparbuch und eine gelbe Spardose bekommen, erzählt die weltweit tätige Video-Künstlerin Betty Mü. Das verbinde. Auch deshalb lässt sie ihrer Silvester-Projektion auf der Stadtsparkassen-Fassade, mit der das 200-jährige Bestehen der Sparkasse eingeleitet wurde, ein weiteres Video-Mapping folgen, das aktuell in den Abendstunden an der südlichen Fassade des Gebäudes zu sehen ist.