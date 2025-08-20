Auch wenn die Schauspielerin Bettina Zimmermann mit ihrem Lebensgefährten Kai Wiesinger und dem gemeinsamen Sohn heute in Berlin wohnt – viele Jahre lebte sie in München -Schwabing. Der Landeshauptstadt fühlt sie sich nach wie vor verbunden, insbesondere durch Freundschaften, die ihr wichtig sind und die sie mit regelmäßigen Besuchen aufrechterhält. Auch beruflich kehrte sie in der jüngeren Vergangenheit nach München zurück: So verkörperte sie vor zwei Jahren in der Verfilmung von Tommy Krappweis’ bayerischer Grusel-Mystery-Hörspiel-Reihe „Kohlrabenschwarz“ die Ex-Frau eines Polizeipsychologen (gespielt von Michael Kessler), eine von vier Hauptfiguren. Als Kind erlebte sie das Engagement ihrer Mutter, die eine Wildvögel-Auffangstation für den Naturbund betrieb – die Tiere aufpäppelte und später wieder in die Freiheit entließ. Insofern hat sie einen besonderen Bezug zu der Rolle als Tierärztin Maja in der ARD-Produktion „Zwei Frauen für alle Felle“.

Montag: Frühstück mit Schmalznudel

Das Cafe Frischhut in der Prälat-Zistl-Straße 8 ist für seine selbsthergestellten Schmalznudeln bekannt. (Foto: Stephan Rumpf)

Heute starte ich meine Woche in München mit einem Frühstück im Café Frischhut am Viktualienmarkt. Das Café ist ein echter Geheimtipp für frische Schmalznudeln und guten Kaffee. Danach schlendere ich über den Markt, genieße die bunten Blumen und das frische Obst. Ein perfekter Einstieg, um die Stadt zu spüren und mich auf die kommenden Tage einzustimmen. Tipp: Früh aufstehen lohnt sich, die Atmosphäre ist morgens besonders charmant. Nachmittags gönne ich mir einen Kaffee bei Buch und Bohne, einer wunderbaren Buchhandlung mit Café. Ich liebe es, in Büchern zu stöbern.

Dienstag: Portugiesische Urban Art

Seit 2019 wird der charakteristische Bau vom Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) immer wieder neu inszeniert und mit modernen Installationen und Werken - wie jetzt von Vhils - zum Leben erweckt. (Foto: Catherina Hess)

Heute möchte ich das Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) besuchen. Die erste Einzelausstellung „Strata“ des zeitgenössischen portugiesischen Urban-Art-Künstlers Alexandre Farto alias Vhils in Deutschland fasziniert mich immer wieder. Danach besuche ich meine Freundin Marion Kleinert in der Amber Lounge (Türkenstrasse 51). Das ist eine Modeboutique mit Atelier, die wir gemeinsam 2003 eröffnet haben. Seit ich 2008 wegen der Schauspielerei nach Berlin gegangen bin, führt sie es allein. Gemeinsam machen wir einen Spaziergang im Gasteig-Kulturdachgarten, der einen großartigen Blick auf die Stadt bietet.

Mittwoch: Abstecher in die Rooftop Bar

Einen tollen Blick über die Dächer der Stadt bietet die Terrasse der Roof-Top-Bar "Flushing Meadows" im gleichnamigen Hotel in der Fraunhoferstraße. (Foto: Florian Peljak)

Heute ist bayerischer Tapas-Tag! Nach einem Interviewtag für mein neues Projekt „Mission Santa – ein Elf rettet Weihnachten“, freue ich mich, gemeinsam mit Freunden die Spezialitäten im Ayinger in der Au zu genießen. Die bayerischen Tapas sind perfekt, um den Tag gemütlich ausklingen zu lassen. Danach schlendern wir durch das lebendige Glockenbachviertel, das immer voller kreativer Läden und Cafés steckt. Tipp: Ein Abstecher in die Rooftop Bar im Flushing Meadows Hotel bietet einen tollen Blick auf die Stadt bei Sonnenuntergang.

Donnerstag: Asiatisches Dinner im „Maison Tran“

Asiatische Köstlichkeiten kann man im Restaurant „Maison Tran“ am Roecklplatz genießen. (Foto: Stephan Rumpf)

Heute brauche ich Natur! Ich mache einen Spaziergang an der Isar und suche mir ein schönes Plätzchen zum Verweilen, bei den Isarauen ist es schön ruhig und grün. Perfekt zum Lesen der neuen Drehbücher unserer Youtube Serie „Bei aller Liebe“. Danach geht es zum Early Dinner mit Freunden ins „Maison Tran“ im Dreimühlenviertel. Dort gibt es auch tolle Cocktails.

Freitag: Wo wir landen werden

Mit der Ausstellung „ars viva 2025. Where will we land?“ würdigt das Haus der Kunst eine jüngere Generation von Künstlern und Künstlerinnen und zeigt Werke von Wisrah C. V. da R. Celestino (Brasilien), Vincent Scheers (Belgien) und Helena Uambembe (Südafrika). (Foto: Cordula Treml/Haus der Kunst München, 2025)

Nach einem arbeitsreichen Tag steht heute Abend Kultur auf dem Programm: Das Haus der Kunst zeigt die Ausstellung „ars viva 2025. Where will we land?“ Ich bin gespannt, welche jungen Künstler hier ihre Werke präsentieren. Heute Abend schaue ich mit Freunden zusammen den ersten Film meiner neuen ARD-Reihe „Zwei Frauen für alle Felle“. Der erste Film „Neuanfang“ läuft heute um 20.15 Uhr im Ersten und der zweite Film – „Väter und Töchter“ – wird am 5. September um 20.15 Uhr im Ersten gezeigt.

Samstag: Besuch des Superbloom Festivals

Auch David Guetta wurde bereits für seinen Auftritt beim Superbloom Festival im Olympiapark umjubelt. (Foto: Philipp Kratzer)

Der Samstag beginnt mit einem Bummel über den Viktualienmarkt, wo ich frisches Gemüse, Blumen und lokale Spezialitäten entdecke. Danach fahre ich zum Sommerquartier am Alten Hof, mitten im Herzen der Stadt, um die Atmosphäre zu genießen. Am Abend lockt das Superbloom Festival im Olympiapark mit Musik und Kultur. Tipp: Das Festival ist ein Highlight für alle, die München von seiner lebendigen Seite erleben wollen.

Sonntag: Kino am Olympiasee

Am Olympiasee gibt es wieder Kino im Freien zu erleben. (Foto: Stephan Rumpf)

Den Sonntag möchte ich ruhig angehen lassen. Ein Spaziergang durch den Westpark mit einer Pause bei „Gans am Wasser“ ist ideal. Danach entspanne ich im Kulturdachgarten auf dem Gasteig, bei einem Blick auf die Stadt und einem Glas Crodino. Zum Abschluss der Woche plane ich einen Filmabend mit Freunden im Open-Air-Kino am Olympiasee. Tipp: Das Kino im Freien ist ein echtes Münchner Erlebnis.

Bettina Zimmermann, 1975 im niedersächsischen Großburgwedel geboren, gab 2000 ihr Schauspieldebüt in Jochen Kuhns Kinokomödie „Fisimatenten“. Seitdem war sie in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Etwa in „Mondscheintarif“, „Erkan & Stefan gegen die Mächte der Finsternis“, „Die Luftbrücke“, in „2030 – Aufstand der Jungen“, in „Verbrechen“ nach Ferdinand von Schirach oder in der Serie „Kohlrabenschwarz“. Das Publikum kennt ihre Stimme unter anderem aus dem Pixar-Animationsfilm „Cars“, in dem sie Sally Carrera spricht, als Tigress aus „Kung Fu Panda“, sowie aus „Ferdinand“, in dem sie einer Ziege ihre Stimme verleiht. Auf Amazon Prime ist sie in Kai Wiesingers preisgekrönter Webserie „Der Lack ist ab“ zu sehen und auf YouTube in der Serie „Bei aller Liebe“, ebenfalls von und mit Kai Wiesinger. Als Tierärztin Maja spielt sie eine Hauptrolle in „Zwei Frauen für alle Felle“. Die ersten beiden Filme werden am 28. August 2025 und am 5. September 2025 jeweils um 20. 15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.