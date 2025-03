Am Ende war es dann doch kein bislang unbekanntes Werk von Lucas Cranach dem Jüngeren (1515-1586): Ein Experten-Team des bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege hat ein vor gut zwei Jahren angeliefertes Ölgemälde im wahrsten Sinne durchleuchtet, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Mit aufwendigen Techniken habe man Grundierung, Vorzeichnungen, Pinselduktus und Überarbeitungen nachvollzogen. Das restaurierungsbedürftige Gemälde stammt aus der bekannten katholischen Wallfahrtskirche St. Salvator in Bettbrunn im Landkreis Eichstätt.Dabei beantworteten die Restauratorinnen und Restauratoren auch eine besonders wichtige Frage: Über dem Scheitel der abgebildeten Christusfigur des Gemäldes aus dem 16. Jahrhundert war „L.C.“ zu lesen - ein Hinweis auf den Maler. Es habe der Verdacht im Raum gestanden, dass der Künstler Lucas Cranach der Jüngere gewesen sein könnte. Diese Hoffnung aber hat sich nicht erfüllt, bei genaueren Untersuchungen wurde aus dem „L.C.“ ein „L.G.“. Am 10. März will das Experten-Team in einem Vortrag weitere Details zur Herkunft und Urheberschaft mitteilen.