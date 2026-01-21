Zum Hauptinhalt springen

MilbertshofenBetrunkener fährt mit dem Auto zur Polizeiwache

Seinen Autoschlüssel musste ein 66-Jähriger, der betrunken gefahren war, bei der Polizei lassen (Symbolbild).
Seinen Autoschlüssel musste ein 66-Jähriger, der betrunken gefahren war, bei der Polizei lassen (Symbolbild). (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Der 66-Jährige wollte seinen Wohnungsschlüssel bei der Polizei abholen. Seinen Autoschlüssel musste er im Gegenzug direkt dalassen.

Mit 1,7 Promille Alkohol im Blut ist am Dienstagnachmittag ein Münchner auf der Polizeiwache im Stadtteil Milbertshofen aufgekreuzt – mit dem Auto. Der 66-Jährige kam, um seinen Wohnungsschlüssel abzuholen. Den bekam er auch. Seinen Autoschlüssel freilich musste er im Gegenzug gleich dalassen.

Auslöser für die unfreiwillige Selbstanzeige war ein zwei Wochen zurückliegender Vorfall. Eine Nachbarin hatte wegen einer offen stehenden Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus die Polizei geholt. Weil weder der Wohnungsinhaber auffindbar war, noch Hinweise auf eine Straftat vorlagen, die Wohnungstür sich aber nicht mehr schließen ließ, wurde die Feuerwehr geholt. Die baute ein neues Schloss ein und deponierte den Schlüssel auf der Polizeiinspektion 47.

Am Dienstag tauchte dort der Wohnungsinhaber auf, umweht von deutlichem Alkoholgeruch. Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Was der 66-Jährige während der zwei Wochen gemacht hatte, konnte die Polizei nicht sagen.

© SZ/bm - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Amtsgericht München
:Polizist soll angeboten haben, Kokstest verschwinden zu lassen – gegen Geld

Bei einem Amazon-Fahrer schlägt der Schnelltest an. Der Beamte soll bereit gewesen sein, das Ergebnis für sich zu behalten. Im Prozess streitet er alles ab – doch Staatsanwältin und Richter bleiben hart.

Von Susi Wimmer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite