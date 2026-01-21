Mit 1,7 Promille Alkohol im Blut ist am Dienstagnachmittag ein Münchner auf der Polizeiwache im Stadtteil Milbertshofen aufgekreuzt – mit dem Auto. Der 66-Jährige kam, um seinen Wohnungsschlüssel abzuholen. Den bekam er auch. Seinen Autoschlüssel freilich musste er im Gegenzug gleich dalassen.

Auslöser für die unfreiwillige Selbstanzeige war ein zwei Wochen zurückliegender Vorfall. Eine Nachbarin hatte wegen einer offen stehenden Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus die Polizei geholt. Weil weder der Wohnungsinhaber auffindbar war, noch Hinweise auf eine Straftat vorlagen, die Wohnungstür sich aber nicht mehr schließen ließ, wurde die Feuerwehr geholt. Die baute ein neues Schloss ein und deponierte den Schlüssel auf der Polizeiinspektion 47.

Am Dienstag tauchte dort der Wohnungsinhaber auf, umweht von deutlichem Alkoholgeruch. Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Was der 66-Jährige während der zwei Wochen gemacht hatte, konnte die Polizei nicht sagen.